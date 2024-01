Empoli-Milan, Dichiarazioni pre-partita Pioli: “Krunic? Meglio, per lui e per noi, che stia cercando un’altra squadra”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, alla vigilia della sfida di Campionato tra il “suo” Milan e l’Empoli guidato da Aurelio Andreazzoli.

Il Milan deve essere concentrato sulla sfida contro l’Empoli. Servirà finalizzare più degli avversari. E’ importante avere continuità durante tutta la gara.

Pioli parla della situazione legata a Krunic e al Calciomercato: “I dirigenti sono all’opera. Sanno che se ci sarà opportunità per migliorare e fare qualcosa in più credo si faranno trovare pronti. Per Krunic è meglio, per lui e per noi, che lui stia cercando un’altra squadra. Ma non è assolutamente vero che Krunic si è fatto fuori da solo”.

Per l’allenatore del Milan, Theo Hernandez è un calciatore fortissimo e molto intelligente. Ha dei mezzi fisici, tecnici e tattici così sopra la media e può giocare dappertutto.

L’ex tecnico di Lazio e Inter è convinto che Chukwueze possa fare meglio di ciò che ha fatto fino ad adesso e confida nelle sue qualità.

Per Pioli, i ragazzi della primavera stanno dimostrando di avere qualità importanti. Ci vorrà tempo e pazienza, ma il settore Giovanile del Milan sta lavorando bene.

Il tecnico rossonero parla della posizione in campo di Loftus-Cheek: “È sempre stata ibrida. Con palla a noi è sulla trequarti, ma è sempre stato tra le linee. Lo vorrei più presente dentro l’area avversaria. Lui è un giocatore di rifinitura, di inserimenti, di dribbling, è un giocatore di qualità che deve stare nella metà campo avversaria”.

L’allenatore del Milan si augura che Giroud e Jovic possano continuare a fornire le prestazioni, che stanno fornendo. E’ importante poter avere scelta tra due centravanti.

Ibrahimovic oggi viaggerà con la squadra. Lui è stato un grande calciatore e può trasferire tutta la sua esperienza alla squadra, in questo nuovo ruolo.