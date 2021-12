Empoli-Milan 2-4, Voti pagelle e analisi, Reazione del Milan al “Castellani”

Il Milan, seppur soffrendo in alcune fasi della partita, riesce ad aver ragione dell’Empoli. Rossoneri in vantaggio con Kessie, pareggia immediatamente Bajrami. Kessie segna il secondo gol e nella ripresa arrivano l reti di Florenzi su punizione, di Theo Hernandez e di Pinamonti su calcio di rigore.

Top 3 Milan:

Saelemaekers 7,5 Decisamente il migliore in campo del Milan. Non segna, ma fornisce un assist per il secondo gol di Kessie. Sul piano della corsa è impeccabile, salta sempre l’uomo e recupera una quantità industriale di palloni.

Kessie 7 Nel ruolo di trequartista gioca una grande partita. Segna una doppietta importante e inoltre si fa valere anche per corsa, grinta e atletismo.

Florenzi 7 Grande partita anche per l’ex calciatore della Roma. Non solo realizza una meravigliosa punizione, ma gioca una partita di grande sostanza e intelligenza tattica.

Flop 3 Milan:

Bakayoko 5 Entra in campo, fa dei buoni recuperi, ma poi con una clamorosa ingenuità, allungando il braccio e colpendo il pallone concede un calcio di rigore all’Empoli. Da Gennaio sarà lui il titolare, deve rimanere più concentrato e lucido durante la partita.

Romagnoli 5 Nell’anticipo gioca discretamente, pecca moltissimo nella marcatura. Troppi sono gli spazi concessi agli attaccanti dell’Empoli.

Tomori 5 Nella marcatura da sempre il suo contributo, manca spesso però nell’anticipo. Anche lui, esattamente come Romagnoli concede troppo spazio ai calciatori dell’Empoli.

Empoli-Milan 2-4

Top 3 Empoli:

Bajrami 7 Gioca una grandissima partita tra le linee. Non solo il bellissimo gol del momentaneo 1-1, ma gioca con una grandissima visione. Non sbaglia mai un passaggio.

Zurkowski 7 Si fa apprezzare per corsa e dinamismo. In mezzo al campo è letteralmente una spina nel fianco per i calciatori rossoneri.

Pinamonti 7 Non solo per il gol su rigore, ma soprattutto per la prova in attacco. Non segna, ma tiene costantemente in apprensione la difesa del Milan.

Flop 3 Empoli:

Vicario 5 Grave errore sul secondo gol di Kessie. Per il resto non deve compiere interventi difficili, tranne all’ultimo minuto su un bel tiro di Romagnoli.

Stojanovic 5 E’ l’unico che nel bel primo tempo della squadra toscana non convince. Infatti all’inizio della ripresa, Andreazzoli lo leva subito dal campo.

Ricci 5 Limitato benissimo da Kessie, non riesce come al solito ad ispirare la manovra offensiva dell’Empoli.

Il Milan ottiene una vittoria importante in chiave Champions League. La squadra rossonera ha mostrato carattere. L’Empoli gioca uno dei calci più belli e intensi della Serie A. Continuando così, raggiungere la salvezza non sarà certamente un problema.

