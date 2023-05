Empoli-Juventus dove vedere il match valido per la 36ª giornata di Serie A. La partita si giocherà lunedì 22 maggio alle ore 20:45 presso lo stadio Carlo Castellani di Empoli. Empoli-Juventus sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e su Sky Q per gli abbonati al pacchetto “Mondo DAZN”.

Empoli-Juventus, trentaseiesima giornata Serie A 2022/23.

Empoli-Juventus. I bianconeri sono reduci da tre vittorie consecutive che li issano in seconda posizione solitaria, con ancora tre punti di vantaggio nei confronti dell’Inter, 4 sulla Lazio e ben 8 nei confronti del Milan, al momento la prima squadra esclusa dal novero delle quattro qualificate alla fase a gironi della prossima edizione della Champions League.

Bianconeri che saranno sicuramente arrabbiati per via della cocente eliminazione nella semifinale di Europa League ad opera del Siviglia. Dopo il vantaggio siglato da Vlahovic, sette minuti dopo ci ha pensato Suso a ristabilire la parità. Nei tempi supplementari, al quinto minuto, vantaggio definitivo del Siviglia ad opera di Lamela.

Un’altra occasione persa per poter vincere un trofeo in ambito europeo. Quello manca da ben 27 anni, dal lontano 1995/96 con il successo di Roma ai danni dell’Ajax in Champions League.

Allegri, al termine della sfida giocata ieri sera, ha voluto sottolineare la mancanza d’esperienza dei suoi giocatori, oltre ad una maggiore attenzione ai dettagli da parte degli andalusi:

“In queste partite così importanti i dettagli fanno la differenza. È stata una buona partita e questi sono step che i ragazzi, soprattutto i giovani devono fare – ha commentato il tecnico bianconero -. Potevamo fare meglio in qualche episodio, in una partita equilibrata sono stati più bravi loro. Come noi tante altre squadre non vinceranno trofei, ma attraverso queste partite passa la nostra crescita”

Ora testa al campionato, affronteranno un Empoli che ha già ottenuto la matematica salvezza lunedì scorso pareggiando a Marassi contro la Sampdoria. La Juventus cerca il riscatto, i toscani sono già tranquilli e liberi mentalmente.

Dove vedere Empoli-Juventus in diretta TV e streaming:

Data: 22 maggio

22 maggio Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Empoli-Juventus, match della 36ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Empoli- Juventus sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus-Cremonese in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Empoli-Juventus è a cura di Stefano Borghi, affiancato da Simone Tiribocchi al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Empoli Juventus, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Empoli-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Empoli Juventus, le ultimissime

4-3-3 canonico per il tecnico Zanetti. Bandinelli nei tre di centrocampo e Cambiaghi nella zona offensiva. In difesa conferma per Vicario in porta, Luperto e Walukiewicz a gestire la zona centrale di difesa.

3-5-2 confermato per Allegri. In avanti Vlahovic con al suo fianco Chiesa. Out Di Maria per problemi fisici. Miretti al posto di Fagioli assieme a Rabiot e Paredes, con in difesa Gatti e la novità del giovane Barbieri sulla fascia destra.

Empoli-Juventus, le probabili formazioni

EMPOLI (4-3-3): Vicario; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Marin, Bandinelli; Pjaca, Caputo, Cambiaghi. Allenatore: Zanetti

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Barbieri, Miretti, Paredes, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri