Empoli-Juventus, dichiarazioni pre partita, Allegri “Domani troveremo un avversario alla ricerca dei primi punti. Giocano Bremer e Danilo, in difesa ho solo un dubbio, per vincere il campionato servono dagli 86 ai 90 punti.”

La Juventus, dopo aver mancato il primo successo in casa la scorsa settimana all’Allianz Stadium contro il Bologna, cercherà di tornare al successo nell’ultima gara di campionato prima della parentesi della sosta nazionale.

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro i toscani “L’insidia che potremmo ritrovare domani la potremmo ritrovare in tutte le partite. Domani a Empoli troveremo una squadra che cercherà di fare i primi punti in campionato e noi dovremmo dare continuità ai primi due risultati utili che abbiamo fatto. Domani troveremo una squadra che gioca com’è nel dna dell’Empoli, quindi bisogna fare una partita solida, tecnica e non dobbiamo sottovalutare il nostro avversario.”



Il tecnico ha poi continuato sulla difesa “Non c’è una difesa titolare, ho 6 difensori tutti affidabili. Nelle prime due partite hanno giocato Bremer, Danilo e Alex Sandro. Domani giocheranno Bremer e Danilo e ho un dubbio tra Alex Sandro e Gatti.”



Sullo sfogo di settimana scorsa “Non stavo tanto bene settimana scorsa e quindi ho parlato con Landucci e ho preferito mandare lui a parlare. Non c’è stato nessun tipo di problema, tra l’altro credo sia la prima volta che capita in 20 anni.”



Su Fagioli in mediana “Fagioli è un giocatore che sta venendo molto avanti di condizione, perché comunque è reduce dalle fratture che ha avuto, saltando gran parte della preparazione atletica con noi. Ha giocato non sempre in queste due partite e secondo me alla fine può diventare un buon regista, però direi che in questo momento Locatelli è il titolare. Sono molto dispiaciuto per i fischi che Locatelli ha ricevuto insieme ad Alex Sandro la scorsa settimana perché sono due giocatori che stanno facendo molto bene e in più sono molto affidabili e professionali.”

Sull’out di destra “A destra ci può giocare anche Mckennie. Devo un attimino capire bene chi impiegare, perchè comunque siamo ancora all’inizio e quindi devo capire anche i giocatori che quando subentrano che tipo di apporto possono avere sulla partita. Cambiaso è un giocatore che può giocare anche a destra anche perché lui è un giocatore che entra molto dentro il campo e quindi per lui giocare a destra o a sinistra cambia poco.”

Sul Mercato “Almeno adesso il mercato è chiuso e ci si può concentrare sulla partita di domani. Per quanto riguarda il mercato in sé, abbiamo condiviso tutte le mosse che sono state fatte in uscita e quelle che erano le possibilità in entrata. Cambiare giocatori tanto per cambiare le facce non avrebbe avuto senso e prendere giocatori che potessero migliorare la squadra non è stato possibile. Ciò nonostante l’obiettivo era quello di mantenere la squadra competitiva e allo stesso tempo futuribile e sostenibile.”

Sulla corsa scudetto “Io credo che quest’anno per vincere lo scudetto servano almento 86/90 punti. Stilare una griglia è difficile perché il Napoli, secondo il mio parere, resta ancora favorito per la vittoria, le milanesi stanno facendo bene e poi ci sono le romane. Il mio pensiero è che quest’anno bisognerà combattere con tutte e che tra Napoli, Inter, Milan, Roma, Lazio Fiorentina, Atalanta e Juventus usciranno le prime quattro squadre.”