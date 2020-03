Emergenza Coronavirus, ufficiale: rinviata finale Coupe de la Ligue 2020 PSG-Lione

L’emergenza Coronavirus ferma il calcio anche in Francia. La partita tra PSG e Lione, finale di Coppa di Lega in programma sabato 4 aprile allo Stade de France, è stata rinviata a data da destinarsi.

A darne l’ufficialità è stata la LFP (Ligue de Football Professionnel) comunicando il rinvio della partita, in comune accordo con le due società coinvolte, considerato il decreto ministeriale del 10 marzo per contrastare l’emergenza del virus.

Alla base di questa decisione sembra ci sia stata anche la volontà del due club di svolgere la partita non a porte chiuse, ma con il pubblico presente quando l’emergenza sanitaria sarà rientrata.

In seguito a questo rinvio, la gara di Ligue 1 tra PSG e Metz e quella tra Lione e Nimes verranno riprogrammate a porte chiuse per il weekend del 4 e 5 aprile. Per chi ha acquistato i biglietti per la finale, potrà comunque utilizzarli per la data posticipata.

Intanto le due squadre sono chiamate alle sfide importantissime del ritorno degli ottavi di Champions League, nel punto cruciale della loro stagione. Il PSG affronterà questa sera il Borussia Dortmund al Parco dei Principi che resterà chiuso al pubblico. I francesi dovranno ribaltare il risultato dell’andata che li ha visti perdenti per 2 a 1. Il Lione, invece, parte da una situazione di vantaggio di 1 a 0 contro la Juventus e martedì prossimo scenderà in campo a Torino per difendere il risultato.

