Emergenza Coronavirus: UEFA versa 236,5 milioni alle Federazioni

Un’iniziativa importante dell’UEFA, che va in soccorso ai club fortemente colpiti dalla pandemia Coronavirus. I danni economici infatti sono notevoli e forse irreparabili. Il presidente Cefarin si è detto soddisfatto di questa decisione, considerando il calcio un’attività importante nella vita di tutti i giorni

Il calcio deve fare i conti con la grande crisi economica portata dall’emergenza Coronavirus. In seguito all’epidemia, infatti, i danni dei vai club del mondo sono stati notevoli, a causa dello stop forzato. In soccorso a questa situazione è intervenuta la UEFA, che avrebbe preparato un fondo destinato a tutte le federazioni.

In particolare, sarebbero stati stanziati ben 236,5 milioni di euro, per supportare i costi di gestione e sostentamento delle varie federazioni. Ad annunciarlo è stato il presidente Alexander Ceferin, dichiarando di essere soddisfatto della decisione presa e orgoglioso dell’unità che il calcio sta dimostrando in questa crisi.

Nel dettaglio, verranno destinati 4,3 milioni di euro ad ogni federazione, che riguarderanno la stagione in corso e quella successiva. Ognuna potrà farne l’uso che meglio crede, per ricostruire la comunità del calcio che è stata danneggiata.

Il finanziamento fa parte del programma HatTrick, nato nel 2004 dopo l’Europeo in Portogallo, con l’obiettivo iniziale di portare alle federazioni delle risorse pari a 2,6 miliardi di euro entro il 2024.

Lo scopo di queste risorse era quello di favorire lo sviluppo dell’attività del sistema calcio, sfruttando i grandi guadagni del campionato europeo ed investirli. Poi, però, la pandemia del Covid-19 ha cambiato sensibilmente le priorità, spostando parte degli introiti a favore della lotta contro il contagio.

“Senza dubbio, il calcio sarà al centro delle attività che consentiranno alla gente di tornare alla normalità, quando sarà il momento. Dobbiamo fare tutto il possibile per garantire che sia in grado di rispondere all’appello“, ha dichiarato il numero uno dell’UEFA.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS