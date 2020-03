Emergenza Coronavirus: sospesi anche Eredivisie, MLS, Copa Libertadores e campionato portoghese

Oramai è sospensione totale: dopo Serie A e Liga Spagnola anche Eredivise, MLS, campionato portoghese e Copa Libertadores saranno sospesi.

Ebbene sì, l’Uefa, ora è davvero spalle al muro. Se finora ha fatto finta di non sentirci e di non vedere, ad oggi, sarà costretto a scegliere che misure utilizzare in vista delle competizioni europee da club e di Euro2020, il quale rischia di trasformarsi in Euro2021.

La richiesta fatta ad Inter e Roma di abbandonare per un solo anno le coppe europee perde totalmente il senso, soprattutto in seguito alla sospensione di tanti alti campionati e competizioni in giro per il mondo.

Il primo ente della serata a fare ciò, è stato il governo olandese, il quale ha imposto la sospensione fino al 31 marzo dell’Eredivise e di qualsiasi competizione che implichi una presenza di spettatori superiore ai 100.

Poco dopo è toccato al Portogallo. La Federcalcio portoghese ha infatti scelto di sospendere il campionato fino a data da destinarsi. Segnale ancora più forte di un ritorno in campo più lontano di quanto si possa attualmente pensare.

Nel mentre anche MLS e Copa Libertadores si sono ritrovate a prendere lo stesso tipo di decisione. La lega calcistica americana, visto il diffondersi del virus anche oltre oceano, chiuderà i battenti per 30 giorni, mentre per la Libertadores lo stop è programmato a 7 giorni, dal 15 al 21 marzo.

Nell’attesa di altre sospensioni e di altre provvedimenti, si va verso uno stop totale del calcio in giro per il mondo.

