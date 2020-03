Emergenza Coronavirus: Sky abilita tutti i pacchetti agli abbonati

Logo di Sky. Fonte: Wikipedia Sky

Una iniziativa di Sky in questo periodo di emergenza sanitaria, con il coronavirus che costringe gli utenti a stare a casa.

Ha riservato un’offerta particolare a tutti i suoi abbonati. Ha donato la possibilità di usufruire di tutti quei pacchetti che non sono stati sottoscritti precedentemente, senza costi aggiuntivi.

In questo momento in cui è richiesto agli italiani uno sforzo comune, in cui bisogna prendersi delle responsabilità,tutti assieme. Ecco che Sky ha deciso di venire incontro ai propri abbonati.

Fino al 3 aprile sarà quindi possibile per gli abbonati a Sky Sport e Calcio di poter usufruire del pacchetto Cinema e Serie TV. Non solo perché saranno disponibili anche i grandi show in prima serata. Per esempio quello dedicato al Cinema e alla Famiglia consta di ben 16 canali, oltre alla possibilità di scegliere tra un’ampia gamma di titoli on-demand.

Non mancheranno attività da fare nel tempo che si passerà in casa, con numerosi contenuti di educazione e di svago sui canali per bambini e per svago.

Una bella iniziativa che avvicina il mondo Sky ai suoi clienti in un momento di estrema difficoltà per il Paese.

Vediamo se altre emittenti li seguiranno o vorranno fare meglio. Ora è il momento della generosità, delle iniziative positive per il pubblico.

