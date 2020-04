Emergenza Coronavirus, Real Madrid: accordo con i calciatori per taglio stipendi del 10-20%

Il Real Madrid ha fatto sapere con un comunicato ufficiale di essersi accordato con i propri calciatori per una riduzione dello stipendio che va dal 10% al 20%.

Per sopperire alle perdite economiche dovute allo stop forzato dei campionati a causa dell’emergenza Coronavirus, sono molti i club che in Europa e nel mondo stanno riducendo i propri stipendi. In Spagna, a Siviglia, Atletico Madrid e Barcellona si è aggiunto anche il Real Madrid.

Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, il club blanco ha comunicato di aver trovato un accordo con i propri tesserati per una riduzione dello stipendio che va dal 10% al 20%. Il Real Madrid spiega che la decisione è stata presa di comune accordo con i giocatori della squadra di calcio e di basket e con i membri esecutivi delle distinte direzioni del club.

In questo modo, il Real Madrid spera di far fronte alle perdite causate non solo dallo stop del campionato, ma anche dallo stop forzato delle proprie attività commerciali. Una decisione approvata e sottoscritta dal Consiglio di Amministrazione del club spagnolo che la considera responsabile e da seguire.

Il Real Madrid, si legge sempre nel comunicato, si è dichiarato orgoglioso dei propri tesserati per questa scelta ed ha espresso la propria vicinanza ed il proprio affetto a chi sta passando un periodo difficile a causa del COVID-19. Inoltre, il club di Madrid ringrazia tutti gli infermieri e tutte quelle persone che stanno lottando contro l’epidemia.

La scelta di ridurre gli stipendi, però, non è stata accettata di buon grado da tutti. Al podcast di SRW Sport, infatti, Toni Kroos si è detto contro questa decisione perché secondo lui è solo un regalo ai club. Per il tedesco la soluzione è un’altra: “Sono favorevole al pagamento completo dello stipendio a tutti quelli che lo utilizzano per farci qualcosa di sensato”.

Il tedesco è la voce fuori dal coro in casa blanca e secondo la riduzione degli stipendi non dà aiuto alle persone che ne hanno davvero bisogno: “Ci sono tante situazioni nelle quali è necessario dare una mano, a tutti viene chiesto di aiutare dove serve, ma ognuno deve poterlo fare come preferisce. Questa è la mia idea”.

