Emergenza Coronavirus: Premier League e Liga seguiranno modello protocolli tedesco Bundesliga

Il modello tedesco è la guida. Il protocollo sanitario della Bundesliga prevede che un giocatore positivo verrà isolato e la squadra può continuare l’attività. E’ una tesi che è piaciuta molto in Inghilterra e Spagna. Premier League e Liga seguiranno questa guida, per tutelare il più possibile la ripresa dei campionati

Il calcio è ormai prossimo alla ripresa. E’ partito il countdown dei vari campionati, esclusi quelli che hanno già conosciuto la propria sorte. Oltre Olanda e Francia, infatti, gli altri principali paesi europei stanno lavorando ogni giorno per lottare contro l’emergenza Coronavirus, che da diverse settimane ha bloccato tutto.

Il primo grande campionato a ripartire è la Bundesliga. In Germania, infatti, si è deciso ufficialmente di tornare a giocare il 16 maggio, cioè il prossimo weekend. A regolare questo ritorno in campo ci sono delle regole sanitarie piuttosto severe, che permettono a tutti gli interessati di proseguire l’attività sportiva con la massima sicurezza.

Sulla scia del modello tedesco, si sono allineate ora la Premier League e la Liga spagnola. Il protocollo sanitario della Bundesliga prevede che, qualora si presentasse un nuovo caso di positività, il giocatore verrà completamente isolato. La sua squadra, però, non verrà messa in quarantena, ma potrà proseguire normalmente la propria attività.

Il massimo campionato inglese e quello spagnolo, hanno sposato così il protocollo in vigore in Germania. In particolare, il CEO della Premier Richard Masters ha dichiarato che il giocatore positivo verrà isolato per 2 settimane, senza compromettere l’attività della propria squadra.

Il ritorno in campo dei club inglesi e spagnoli si avvicina, anche se tuttavia ci sono ancora da risolvere varie questioni. Non tutti i giocatori, infatti, sembrano d’accordo nel riprendere a giocare. E’ fondamentale che il tutto si svolga nella massima sicurezza sanitaria e il protocollo da seguire è sicuramente un passo fondamentale di questo processo.

