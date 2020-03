Emergenza Coronavirus: porte chiuse in Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1?

Dopo la Serie A, anche gli altri top campionati europei come Liga, Premier League, Bundesliga e Ligue 1 pensano alle porte chiuse per evitare il contagio del Coronavirus.

Il campionato di Serie A è pronto a ripartire, ma per un mese si giocherà a porte chiuse per affrontare l’emergenza Coronavirus. E nel resto d’Europa? Anche gli altri top campionati europei si sta pensando a questa soluzione per evitare la diffusione del virus.

La situazione non è grave come in italia, ma in Inghilterra la Premier League si è detta pronta a giocare a porte chiuse per salvaguardare la salute pubblica. Come in Serie A, anche in Premier potrebbe essere un duro colpo a livello economico per i club e per le televisioni, ma la sicurezza in questi casi viene prima di tutto.

Ancora non è stata presa una decisione in merito e tutto dipenderà da quello che accadrà nei prossimi giorni. In Liga, invece, l’ipotesi porte chiuse è più concreta, ma riguarderà solo alcune partite come quella tra Alavés e Valencia. A Vitoria-Gasteiz si sta valutando la situazione e se dovessero essere peggioramenti il match si giocherà a porte chiuse.

Discorso diverso in campo europeo dove il governo spagnolo ha optato per le porte chiuse per le sfide Valencia-Atalanta, Getafe-Inter e Siviglia-Roma. Per quanto riguarda la Ligue 1, la LFP non ha disposto gli incontri a porte chiuse, ma ha annullato le strette di mano nel cerimoniale di inizio partita ed il saluto degli allenatori per evitare qualsiasi tipo di contagio.

Si giocherà normalmente a porte aperte anche in Bundesliga nonostante ci siano stati test positivi al virus. Nelle ultime ore si era parlato di un possibile rinvio per la sfida tra Borussia Moenchengladbach e Borussia Dortmund, ma il ministero della Salute della regione del Nord Reno Westfalia non ha ritenuto di doverla posticipare.

Al momento, dunque, la Serie A è l’unico top campionato europeo a giocare a porte chiuse. I prossimi giorni, comunque, saranno fondamentali per quanto riguarda la propagazione del virus. Nel caso in cui i casi dovessero aumentare in tutta Europa, allora anche gli altri campionati opteranno per le porte chiuse.

