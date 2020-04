Emergenza Coronavirus, ok dal Governo: ripresa Premier League il 9 giugno

Il campionato inglese si prepara alla ripartenza, in seguito alla pandemia del Coronavirus. Tre settimane di allenamenti e poi ritorno in campo il 9 giugno. Un vero e proprio tour de force, con 92 partite da disputare entro la fine di luglio. Le prossime ore saranno decisive per i dettagli finali della ripresa

Il calcio sta vivendo giorni cruciali per il suo futuro, colpito fortemente dall’emergenza Coronavirus. Con i finali di stagione ancora tutti da scrivere, gli addetti ai lavori stanno lavorando giorno per giorno sul ritorno in campo delle squadre. In particolare, il tema caldo di queste settimane riguarda gli allenamenti, con le varie società che attendono direttive dall’alto per organizzarsi al meglio.

Quella che arriva dall’Inghilterra è una notizia molto importante in questo senso. Il Governo inglese, infatti, ha dato il via libera alla ripresa della Premier League, consentendo di portare a termine la stagione. Il campionato inglese si prepara così alla riapertura, nel rispetto di stringenti misure di sicurezza igienico-sanitarie.

I tempi e le modalità della ripartenza verranno rese note venerdì 20, quando verrà presentato ai club il protocollo da seguire. Giovedì ci sarà un incontro tra i rappresentanti del Governo, le autorità sanitarie e i dirigenti delle federazioni sportive, in cui si discuterà dei dettagli del protocollo stesso.

L’obiettivo della Premier League è quello di tornare in campo il 9 giugno, e portare così a termine la stagione entro la fine del mese di luglio con le 92 partite restanti. Gli allenamenti riprenderanno tre settimane prima, nel rispetto delle regole sanitarie che verranno definite nelle prossime ore.

Intanto la UEFA ha fissato una scadenza. Entro il 25 maggio, infatti, si dovranno conoscere tutti i piani delle federazioni europee per la conclusione dei rispettivi campionati. A questo proposito, il massimo campionato inglese si è dimostrato sempre favorevole a portare a termine la stagione.

Va considerato che Arsenal, West Ham, Brighton e Tottenham hanno già ripreso gli allenamenti, con molte cautele a riguardo. La Premier League inizia così a prendere forma, e va verso il tour de force finale che terminerà negli ultimi giorni di luglio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS