Emergenza Coronavirus, non solo Inter e Milan: tutte le donazioni benefiche dal calcio

Con l’emergenza Coronavirus, il calcio italiano e non solo ormai è fermo. Durante la pausa forzata molte squadre e giocatori hanno offerto un loro contributo per aiutare gli organi e le strutture che ogni ora lottano contro la diffusione del contagio.

Nei giorni scorsi l’Inter aveva fatto sapere di aver donato, attraverso il proprio presidente Steven Zhang, 100 mila euro al Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche del Sacco di Milano. Successivamente, la società nerazzurra ha annunciato, attraverso il proprio sito, di aver donato 300 mila mascherine ed altro materiale alla Protezione Civile utile per fronteggiare l’emergenza.

Anche il Milan ha fatto arrivare un’importante donazione di ben 250 mila euro all’AREU, l’azienda che combatte l’emergenza Coronavirus in Lombardia. Inoltre, per i tifosi rossoneri c’è la possibilità di donare il rimborso dei biglietti per contribuire economicamente.

Tante altre società sono intervenute in questo senso. La Roma, ad esempio, ha donato 200 flaconi di gel all’ospedale Spallanzani, uno tra i più coinvolti nell’emergenza, e altri 50 mila euro tramite il presidente Pallotta. L’Atalanta, invece, attraverso i propri tifosi donerà una cifra di 60 mila euro all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ricavati dalla rinuncia al rimborso dei biglietti di Champions League. Anche il Parma ha donato 25 mila euro all’Ospedale Maggiore della propria città.

Altre società di serie minori hanno voluto contribuire a questa lotta, come Piacenza, Como, Sanbenedettese e Fiorenzuola, donando soldi e materiale utile alle strutture mediche.

Sono diverse anche le persone nel mondo del calcio intervenute in prima persona. Sia calciatori, come Balotelli, Petagna, Dybala, Pazzini, Ilicic, Zaniolo ed altri, ma anche allenatori come Pippo Inzaghi. Sono moltissime inoltre le raccolte fondi lanciate dai calciatori stessi, come quella di Bernardeschi a favore della città di Torino e quella di Insigne per Napoli, attraverso la piattaforma GoFoundMe.

Sono arrivate infine altre donazioni da persone legate al mondo del calcio, che però hanno scelto la via dell’anonimato per contribuire in prima persona.

