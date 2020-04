Emergenza Coronavirus: niente deadline per la Premier League

In Inghilterra la maggior parte dei club di Premier vogliono concludere la stagione, nonostante l’emergenza non sia passata e alla luce del mancato accordo di massima nella riunione operativa di venerdì.

Finire la stagione in un arco temporale piuttosto stretto, un mese-40 giorni al massimo. Questo è emerso dopo la riunione tenutasi venerdì dai rappresentati dei club di Premier League.

L’incontro aveva lo scopo di decidere una data massima entro il quale delineare un eventuale stop definitivo al campionato. Ebbene, la volontà emersa è stata una: concludere il campionato, con le partite mancanti da giocarsi in appena un mese e mezzo.

La riunione però, al di là di questo, ha portato sostanzialmente a una non decisione. Non è stato fatto, infatti, alcun passo avanti nel complesso, alla luce del fatto che l’emergenza Coronavirus in Inghilterra e nel Regno Unito non ha ancora visto la luce in fondo al tunnel.

La situazione di stand-by, quindi, è ancora nei fatti, complice la necessità di capire l’evolversi della pandemia, che a visto un rallentamento generale di contagio negli ultimi giorni, ma che è ancora ben lontana dall’essere arginata.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS