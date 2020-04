Emergenza Coronavirus, Milan: rientrano tutti i calciatori stranieri

Sono dodici i calciatori stranieri del Milan ad essere volati all’estero, durante l’emergenza Coronavirus, che ha costretto allo stop tutta Italia, e di conseguenza anche il campionato di Serie A.

Le misure di contenimento del virus, la quarantena che dura ormai da quasi un mese, sembrano però star funzionando, ed ecco allora che anche il campionato di Calcio potrebbe ripartire nel giro di un mese. Per il momento l’idea è quella di far tornare ad allenare le squadre il 4 Maggio, per riiniziare con le partite qualche settimana più tardi.

Tutti i calciatori, che rientreranno a breve in Italia, provenienti da qualsiasi Paese straniero, dovranno però rispettare due settimane piene di quarantena, in isolamento nelle proprie case. Ecco perché è fondamentale che tutti rientrino entro il 20 Aprile, per essere arruolabili quattordici giorni dopo, alla ripresa degli allenamenti.

Per il Milan si tratta di Begovic, Kjaer, Hernandez, Krunic, Bennacer, Kessiè, Paquetà, Castillejo, Rebic, Leao eZlatan Ibrahimovic, tornati tutti nei rispettivi Paesi d’origine. Gli unici rossoneri stranieri ad essere rimasti a Milano sono stati gli argentini, Musacchio e Biglia.

Vedremo se il campionato vedrà una effettiva ripartenza, e se i rossoneri riusciranno a scalare ulteriormente la classifica, raggiungendo l’obiettivo minimo dell’Europa League, aspettando una nuova probabile rivoluzione di mercato in estate.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS