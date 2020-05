Emergenza Coronavirus, Liga: possibile ripresa il 20 giugno, fine il 26 luglio? La Federazione smentisce

Il tecnico del Leganés Javier Aguirre ha dichiarato come la Liga riprenderà il 20 Giugno e terminerà il 26 Luglio. La Federcalcio spagnola ha però smentito le parole del tecnico messicano.

In tutta Europa, diversi campionati sono pronti a ripartire mentre altri sono al lavoro per trovare una data utile al ritorno in campo. Per quanto riguarda la Liga non è stata ancora confermata una data per la ripresa del campionato, ma nella giornata di giovedì il tecnico del Leganés Javier Aguirre ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni.

Al quotidiano spagnolo MARCA, l’allenatore messicano ha fatto sapere come la Liga riprenderà il 20 Giugno. Aguirre ha affermato che è stata proprio la Liga a comunicare ai club questa data, annunciando anche la data di chiusura del campionato, prevista per il 26 Luglio.

Il tecnico del Leganés ha anche spiegato come le restanti undici partite saranno divise si giocheranno il sabato e la domenica, il mercoledì ed il giovedì per un totale di cinque settimane. Programma che dovrebbe poi permettere all’UEFA di concludere le competizioni europee ad Agosto.

Nelle ultime ore, tuttavia, è arrivata la smentita dalla RFEF, la Federcalcio spagnola, che ha fatto sapere come non è stata presa alcuna decisione sulla ripresa dei campionati. La Liga ha confermato, però, l’intenzione di tornare in campo nel mese di Giugno, rispettando quando diranno le autorità spagnole.

Nel frattempo, la Federcalcio spagnola ha deciso di sospendere definitivamente tutti i campionati a partire dalla Segunda Division B (corrispettivo spagnolo della nostra Serie C) in giù senza retrocessioni. Scelta che ha provocato le proteste di alcuni club come il Lleida che potrebbe ora adire per vie legali.

