Emergenza Coronavirus, ipotesi ripresa campionati e coppe in parallelo: ecco il possibile calendario

L’Emergenza Coronavirus sta creando scompigli nel Mondo del calcio.

Uno dei problemi principali rimane sempre se e quando ripartire. Anche se la prima ipotesi è sostanzialmente da scartare, giacché quella di riprendere sembra intenzione piuttosto comune.

Il quando, perciò, diventa fondamentale, senza tuttavia prendere sottogamba il come.

Tante le ipotesi al vaglio, quasi tutte concernenti l’idea di completare prima i campionati nazionali e solo dopo riprendere le coppe.

Un’ulteriore ipotesi spunta all’orizzonte di questo tribolato periodo di contrattazioni: quella, per l’appunto, di giocare campionati e coppe in parallelo.

Idea che arriva nientepopodimeno che dai vertici del calcio europeo, ossia dal presidente UEFA Aleksander Ceferin.

Il massimo dirigente paventa quindi di poter riprendere campionati e coppe da dove li si erano lasciati, e disputarli in parallelo in modo da poter evitare compressioni dei calendari e degli impegni.

Soluzione questa attuabile naturalmente solo nel caso in cui le singole federazioni fossero in grado di riprendere in tempi brevi, a ‘stretto giro’, come si suol dire.

Logica conseguenza sarebbe quindi, come detto, quella di rispettare tutti i calendari, senza dover tagliare né comprimere niente.

Con in più la già anticipata possibilità di giocare in piena Estate e concludere a stagione estiva inoltrata, precisamente ad Agosto.

Ipotesi come detto già promossa dagli stessi vertici UEFA – vedasi ad esempio la già citata possibilità di programmare la Finalissima di Champions League di Istanbul per il 29 Agosto.

La differenza sostanziale rispetto all’ipotesi poc’anzi menzionata sarebbe, quindi, che a concludersi ad estate inoltrata sarebbero, oltre alle coppe, anche tutti i campionati.

Dichiarazioni che Ceferin ha rilasciato, fra gli altri, anche al “Corriere della sera”.

E proprio il noto quotidiano milanese si è prodigato nel proporre possibili date in caso di questa ipotesi.

Ripartenza delle coppe europee, ovviamente Champions ed EuroLeague, il 22 Giugno con gli ottavi rimasti, magari con alternanza con le gare dei campionati fra Domenica e Mercoledì.

Con questa formula, la prima competizione a terminare sarebbe la Coppa Italia-alla quale restano solo 3 gare, ossia le 2 semifinali di ritorno e la Finale di Roma.

Di seguito in Agosto finirebbero, nell’ordine, giorno 2 la Serie A, giorno 5 l’Europa League e giorno 8 la Champions League.

Al momento, però, si tratta solo di una delle ormai tantissime ipotesi formulate e da vagliare.

