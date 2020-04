Emergenza Coronavirus, Infantino: “Finché c’è rischio non si gioca”

Così il Presidente della Fifa durante una diretta Instagram: “La priorità va alla salute delle persone“.

Intervenuto nel corso di una diretta Instagram con Ronaldo il Fenomeno, il Presidente della Fifa Gianni Infantino ha espresso il suo autorevole parere riguardo lo stop dei Campionati legato all’emergenza Coronavirus: “Si tornerà a giocare quando i governi daranno l’ok, fino a quel momento si dovrà rimanere fermi, anche qualora fossero necessari molti mesi. Oggi il calcio non è importante quanto la salute, la priorità totale va alla salute delle persone“.

“Nessuno si aspettava ciò che è successo e non eravamo pronti” – ha proseguito il Presidente della Fifa – “Purtroppo si vedono immagini terribili. Il calcio non è più la priorità. Prima c’è la salute, fino a che c’è un rischio non si gioca. La situazione è seria“.

Sulle ipotesi circolate riguardo un possibile ritorno in campo, Infantino non ha lasciato trapelare nessuna data concreta, né tantomeno la certezza di ritornare a giocare. “Quando sento le persone litigare, dico che bisogna iniziare quando si può. Forse luglio, agosto, non si sa. Dobbiamo soltanto prepararci per quando i governi ci daranno il via libera. Ma non è giusto per coloro che soffrono parlare di giocare: lo faremo quando si può. Restiamo sempre positivi“.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS