Emergenza Coronavirus, Governo: ripresa allenamenti in gruppo di squadra posticipati al 19 maggio

Emergenza Coronavirus: il Governo, su suggerimento del Comitato Tecnico Scientifico, posticipa la ripresa degli allenamenti di gruppo a domani.

Se da un lato vi è una Bundesliga che ha riaperto i battenti nella giornata di sabato, dall’altro vi è una Serie A che continua a subire slittamenti a causa di “intoppi” che ormai non sappiamo più come definire. C’è poca chiarezza, come sempre, da parte di chi di dovere.

Le solite voci di corridoio riferiscono di un campionato che potrebbe riprendere il 13 giugno, ma è una data, questa, come le tante altre stabilite nelle scorse settimane, campata totalmente per aria. Ovviamente c’è chi vorrebbe giocare per “salvaguardare l’economia del calcio” e chi invece non vorrebbe giocare neanche sotto costrizione.

Il caos è quindi enorme. Senza girarci troppo intorno potremmo dire tranquillamente che non si capisce più niente. Gli allenamenti individuali delle squadre sono iniziati da qualche giorno, ma poi c’è la Lazio che se ne infischia e gioca partitelle 3 contro 3 come se nulla fosse stato detto.

Emergenza Coronavirus: il Governo posticipa a domani la ripresa degli allenamenti di gruppo.

Gli allenamenti di squadra sarebbero dovuti iniziare oggi, ma il CTS ha detto “no, se ne parla martedì” (come se in un giorno cambiasse qualcosa). Oggi dovrebbe esserci la validazione delle linee guida dei protocolli che fino a ieri non erano considerate valide (come se in un giorno cambiasse qualcosa – parte 2).

Anche oggi quindi le squadre dovranno allenarsi individualmente, poi da domani “tutto cambierà”. Ad ogni modo queste sono le dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore da fonti vicine al ministero dello sport in merito alla questione “validazione delle linee guida”:

La validazione avverrà probabilmente il 18 maggio. Come prevede il punto E del dpcm, le nuove regole possono essere attuate solo in seguito al via libera del comitato che non ha validato ancora le linee guida per gli sport di squadra del 12 maggio, e in attesa che avvenga le regole che restano in vigore sono quelle per gli allenamenti individuali.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS