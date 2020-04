Emergenza Coronavirus, calciomercato: tutti i calciatori in Serie A in prestito fino al 30 giugno

Sono 66 i giocatori in prestito nella Serie A fino al 30 giugno. Ora il loro futuro resta in bilico e rischiano di dover tornare nelle proprie squadre a stagione in corso. Si attendono direttive dalla FIFA, che fin’ora ha pubblicato solo delle linee guida

A causa dell’emergenza Coronavirus il campionato è ormai fermo da settimane e molte questioni sono rimaste in sospeso. Oltre al tema spinoso del taglio degli stipendi, c’è da considerare anche il problema dei giocatori che sono in prestito, con il contratto in scadenza il 30 giugno.

Per loro, infatti, il futuro è tutt’altro che certo e rischiano di tornare nella loro squadra di provenienza a stagione in corso, poiché quella attuale andrà sicuramente oltre il mese di luglio. Quella del prestito, che sia secco, con obbligo o diritto di ricatto, è una formula sempre più usata nel calcio di oggi, che consente alle squadre di arrivare a calciatori di alto livello, senza accollarsi le spese per il cartellino.

In Serie A, in particolare, sono moltissimi i giocatori arrivati in prestito, per la precisione oltre 60, che ora dovranno affrontare dei mesi di incertezza per quanto riguarda il loro futuro. La FIFA su questo delicato argomento non ha emesso sentenze, ma ha provato a fare chiarezza attraverso delle linee guida indirizzate alle singole leghe.

Attraverso il proprio legale Emilio Garcia Silvero, il massimo organo calcistico ha spiegato che chi ha il contratto in scadenza al 30 giugno, dovrà tornare nella propria squadra che detiene il cartellino. Nel caso del massimo campionato italiano, ci sono molti volti illustri che dovranno far fronte a questa problematica: da Nainggolan a Petagna, da Sanchez a Smalling. Vari giocatori che si sono resi protagonisti in questa stagione con il proprio club e che ora rischia di perderli proprio nel punto cruciale del campionato.

Ecco l’elenco completo dei calciatori in prestito nella Serie A:

ATALANTA : Pasalic, Tameze.

: Pasalic, Tameze. BRESCIA : Romulo.

: Romulo. CAGLIARI : Olsen, Luca Pellegrini, Mattiello, Nainggolan, Paloschi.

: Olsen, Luca Pellegrini, Mattiello, Nainggolan, Paloschi. FIORENTINA : Dalbert, Badelj, Ghezzal.

: Dalbert, Badelj, Ghezzal. GENOA : Perin, Barreca, Soumaoro, Goldaniga, Romero, Pajac, Iago Falque, Destro, Sanabria.

: Perin, Barreca, Soumaoro, Goldaniga, Romero, Pajac, Iago Falque, Destro, Sanabria. INTER : Biraghi, Sensi, Moses, Sanchez.

: Biraghi, Sensi, Moses, Sanchez. LECCE : Paz, Dell’Orco, Deiola, Barak, Saponara, Farias, Lapadula, Babacar.

: Paz, Dell’Orco, Deiola, Barak, Saponara, Farias, Lapadula, Babacar. MILAN : Begovic, Kjaer, Saelemaekers

: Begovic, Kjaer, Saelemaekers PARMA : Radu, Regini, Caprari, Kulusevski.

: Radu, Regini, Caprari, Kulusevski. ROMA : Smalling, Zappacosta, Mkhytarian, Kalinic.

: Smalling, Zappacosta, Mkhytarian, Kalinic. SAMPDORIA : Seculin, Yoshida, Maroni.

: Seculin, Yoshida, Maroni. SASSUOLO : Toljan, Gravillon, Romagna, Kryiakopoulos.

: Toljan, Gravillon, Romagna, Kryiakopoulos. SPAL : Letica, Reca, Dabo, Cerri, Petagna.

: Letica, Reca, Dabo, Cerri, Petagna. UDINESE : Sema.

: Sema. VERONA: Radunovic, Rrahmani, Gunter, Dimarco, Adjapong, Amrabat, Verre, Pessina, Eysseric, Salcedo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS