Embolo al Milan? Colpo a sorpresa per l’attacco rossonero!

Il Milan continua a sondare il mercato alla ricerca di un nuovo centravanti e il nome di Breel Embolo è tornato prepotentemente d’attualità. Dopo le prime indiscrezioni lanciate da Fabrizio Romano nelle scorse settimane, adesso è Sky Sport Italia a confermare l’interesse concreto del club rossonero per l’attaccante in forza al Monaco e alla Nazionale Svizzera.

Fisicità, velocità e duttilità tattica: sono queste le qualità che rendono Embolo un profilo ideale per il Milan di Paulo Fonseca. Classe 1997, 28 anni, il centravanti ha collezionato 77 presenze e 18 gol con la Svizzera, diventando uno dei pilastri offensivi della nazionale. Nella scorsa stagione al Monaco ha disputato 42 partite ufficiali, mettendo a segno 7 reti e 9 assist nonostante alcuni acciacchi fisici.

Acquistato dal Borussia Mönchengladbach nel 2022 per circa 12,5 milioni di euro, il contratto di Embolo con il club monegasco scadrà nel giugno 2026. Questo significa che il Monaco potrebbe essere disposto a trattare per una cifra non particolarmente elevata, cogliendo l’ultima vera occasione per monetizzare dalla sua cessione.

Il Milan, tuttavia, non esclude l’ingaggio di più di un attaccante centrale. Resta vivo l’interesse per Dusan Vlahovic della Juventus, anche se l’operazione è molto più complessa e onerosa. Embolo rappresenterebbe dunque un’alternativa più accessibile, capace di affiancare o alternarsi con un altro profilo di alto livello.

Dopo gli addii di Giroud e Jovic e con la necessità di aumentare il peso offensivo, il Milan punta su attaccanti con esperienza internazionale e caratteristiche fisiche ben definite. Breel Embolo potrebbe rivelarsi un colpo strategico e sostenibile, in linea con le esigenze tecniche ed economiche del club.