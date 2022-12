Eleven Sport: come vedere le partite di calcio in diretta streaming

Ex Sportube, ora Eleven Sports: come abbonarsi, prezzi, offerte, pacchetti e come funziona

L’era di Sportube è ormai finita. La piattaforma streaming on demand ha padroneggiato dal 2015 al 2020 nell’offerta di numerosi eventi sportivi, soprattutto le dirette delle partite di calcio del campionato di Serie C, per poi essere acquistata da Eleven Sports.

La nuova piattaforma streaming on demand offre un servizio completo e legale agli appassionati, permettendo di vedere tutte le partite, o uno degli eventi sportivi trasmessi, ovviamente in diretta live in HD.

Per usufruire del servizio, basta collegarsi al sito ufficiale ElevenSports.com, dove bisognerà registrarsi, tramite PC, cliccando sulla voce “Registrati” posta in alto sulla destra della schermata iniziale.

Eleven Sports: come registrarsi

La registrazione è facile: compilare il modulo, con tutti i dati richiesti; oppure, accedere al servizio tramite account Facebook o Google.

Al termine della procedura, il sistema automaticamente invierà un’email di conferma all’indirizzo fornito in fase di registrazione con un link, sul quale cliccare per attivare definitivamente il proprio account, effettuando il primo accesso.

Il servizio Eleven Sports è disponibile anche per dispositivi mobile e smart tv. In tal senso, è possibile scaricare l’applicazione su smartphone o tablet iPhone e Android dai servizi Play Store o App Store.

Anche dall’app è possibile effettuare la registrazione, cliccando sulla voce “Registrati subito” e seguendo le stesse procedure precedentemente elencate.

Qualora, invece, la registrazione fosse stata già completata, sarà sufficiente accedere al proprio account utilizzando le stesse credenziali usufruite in fase di registrazione tramite PC.

Eleven Sports: pacchetti, abbonamenti, offerte, costi e prezzi

Una volta terminata la procedura di registrazione e aver effettuato l’accesso al proprio account, l’utente dovrà rispondere ad una serie di domande poste dal sistema, che permetterà una migliore personalizzazione delle offerte e dei contenuti proposti in base agli interessi selezionati durante il processo.

I pacchetti di abbonamento proposti da Eleven Sports sono due:

MENSILE , al costo di 9,99 € al mese;

, al costo di 9,99 € al mese; STAGIONALE, al costo di 79,90 €, attualmente in offerta a 39,99 €, con pagamento in un’unica rata.

Eleven Sports: quali partite si possono vedere in diretta?

In entrambi i casi, l’utente potrà vedere in diretta live in HD tutte le partite di:

Serie C, compresi compresi Playoff, Playout, Coppa Italia Serie C e Supercoppa Italiana Serie C ;

; e le migliori partite di Jupiler Pro League, massimo campionato belga.

Inoltre, entrambi i pacchetti permettono di accedere a tutte le partite di:

basket italiano con il campionato di Serie A1, compresi Regular Season, Playoff, Final Eight di Coppa Italia e la Supercoppa Italiana ;

con il campionato di compresi ; le partite del basket europeo con Eurolega ed Eurocup, inclusi Playoff e Final Four ;

con ; il rugby italiano con la Peroni Top 10 ;

con la ; il football americano con l’ Italian Football League e l’European League of Football ;

con l’ ; il fighting con tutti gli eventi ONE Championship ;

con tutti gli eventi ; Il golf con tutti i tornei del tour LIV Golf ;

con tutti i tornei del ; La vela con tutte le gare del Sail GP

con tutte le gare del in più, una serie di contenuti live e on demand, come produzioni originali, approfondimenti, highlights e repliche.

Eleven Sports: come disdire l’abbonamento

La differenza tra i due pacchetti, però, è nella possibilità della disdetta:

il pacchetto MENSILE può essere disdetto quando si vuole cliccando su “Disdici” e si rinnoverà in automatico fino al 30 giugno 2023;

e si rinnoverà in automatico fino al 30 giugno 2023; il pacchetto STAGIONALE, invece, è valido fino al 30 giugno 2023 e si disattiverà automaticamente.

Eleven Sports: come vedere le partite in diretta live

Solo dopo aver sottoscritto uno degli abbonamenti proposti, selezionando “Acquista Ora” nella pagina del pacchetto e dopo aver completato il pagamento cliccando su “Termina il pagamento”, finalmente l’utente potrà accedere alla diretta live e agli altri servizi offerti da Eleven Sports effettuando l’accesso al proprio account e, in seguito, cliccando su “Guarda Dirette”, dove sarà possibile scegliere le partite e gli eventi da vedere in diretta streaming live e on demand in HD.