Ecco come cambia il Decreto Crescita

Calciomercato, approvato in Senato un emendamento al DL 30 aprile 2019 (Decreto Crescita): gli sgravi fiscali scatteranno a partire dagli stipendi di un milione di euro.

Cambia il Decreto Crescita: la legge, promulgata il 30 aprile 2019, permette alle aziende di avere sgravi fiscali sui dipendenti che trasferiscano la propria residenza fiscale dall’estero all’Italia. Una legge che ha avuto effetti anche sul mondo del calcio, permettendo alle società di acquistare calciatori dai campionati stranieri, godendo di significative riduzioni dei costi sugli ingaggi.

Oggi, le commissione Bilancio e Finanze del Senato hanno approvato un emendamento al testo originale, che avrà ripercussioni anche in ambito calcistico. Ad usufruire degli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita, d’ora in poi, saranno solo i calciatori che abbiano compiuto 20 anni e il cui ingaggio sia almeno pari al milione lordo all’anno.

Una correzione, quella portata avanti dal Senatore PD Nannicini, che rischia però di andare a detrimento delle piccole società. Sono queste che hanno un budget stipendi limitato e pescano sovente dall’estero alcuni giovani che riescono pian piano ad affermarsi nel nostro campionato.

Un esempio lampante, per ciò che riguarda quest’anno, lo ha offerto il Venezia, che ha investito su calciatori come Johnsen e Okereke, entrambi resisi fondamentali con un contributo di sette reti e tre assist complessivi in campionato.

Secondo i nuovi parametri del Decreto Crescita, due simili operazioni non potrebbero essere più supportate da alcun incentivo. Siamo dunque dinnanzi a una normativa che favorisce, mantenendo lo “Status Quo”, solo i grandi club.

L’emendamento, presentato come un ulteriore incentivo per le squadre ad investire sui propri vivai (ricordiamo che gli sgravi fiscali potranno essere applicati solo sui giocatori over 20), rischia di non avere alcuna ricaduta positiva sui bilanci delle squadre minori. Solo il tempo si farà giudice della bontà di un simile provvedimento.