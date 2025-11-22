EA Sports FC Mobile 26 celebra le leggende del calcio con il nuovo Glorious Eras Trailer

EA Sports FC 26 - Stadiosport.it

EA ha pubblicato il nuovo Glorious Eras Trailer dedicato a EA Sports FC Mobile 26, la versione mobile del celebre gioco calcistico che continua a conquistare milioni di appassionati su smartphone. Il video omaggia alcune delle epoche più iconiche del calcio mondiale, permettendo ai giocatori di rivivere momenti che hanno scritto la storia di questo sport.

Protagonisti del trailer sono quattro club leggendari: Liverpool, Real Madrid, Bayern Monaco e Juventus. Ogni squadra è rappresentata attraverso immagini che richiamano le sue vittorie più memorabili, le notti europee indimenticabili, i campioni che ne hanno indossato la maglia e le giocate entrate nell’immaginario collettivo.

Con la modalità Glorious Eras, EA Sports FC Mobile 26 offre ai giocatori l’opportunità di esplorare e giocare queste epoche gloriose, cimentandosi con sfide personalizzate, obiettivi storici e contenuti esclusivi ispirati alle leggende dei club. Dalla mentalità “Never Give Up” del Liverpool al dominio europeo del Real Madrid, passando per la potenza del Bayern Monaco e il carisma della Juventus, ogni esperienza è stata realizzata per esaltare l’identità calcistica di queste squadre.

Le Glorious Eras non sono solo celebrazioni storiche, ma anche un’occasione per ottenere giocatori speciali, kit classici, contenuti esclusivi e carte leggendarie, tutti sbloccabili attraverso eventi, sfide e missioni tematiche.

EA Sports FC Mobile 26 è disponibile ora su iOS e Android, e consente di vivere il calcio in forma portatile con licenze ufficiali, grafica aggiornata, controlli ottimizzati e la modalità Ultimate Team pensata su misura per il mobile gaming.

Il Glorious Eras Trailer è un invito a riscoprire le emozioni che hanno reso questo sport il più amato al mondo, tra ricordi, miti e trionfi che continuano a ispirare generazioni di tifosi e giocatori.

