EA Sports FC 26: tutte le novità di Ultimate Team, dalla gestione delle disconnessioni ai Tornei

EA Sports FC 26 - Stadiosport.it

EA Sports FC 26 introduce una delle modifiche più richieste negli ultimi anni: la gestione automatica delle disconnessioni. Come riportato da Comicbook, a partire da quest’edizione chi abbandonerà la partita, per qualsiasi motivo, consegnerà automaticamente la vittoria all’avversario, una svolta che promette di rivoluzionare la modalità Ultimate Team e rendere più equilibrata l’esperienza competitiva online.

Vittoria automatica se l’avversario abbandona

In EA Sports FC 26, se sei in vantaggio o in situazione di pareggio e il tuo avversario lascia la partita, otterrai comunque la vittoria. Fino allo scorso anno, i cosiddetti quit strategici lasciavano la partita sospesa o senza ricompense, creando molta frustrazione nella community.

Con questa modifica, EA accoglie una delle richieste più ricorrenti dei giocatori, premiando chi mantiene la connessione fino alla fine del match. Ci sarà comunque un limite giornaliero al numero di vittorie ottenibili in questo modo. Sebbene il tetto massimo non sia ancora stato comunicato, l’obiettivo è prevenire possibili abusi e problemi tecnici.

Penalità nella modalità Rush per chi abbandona

La novità sulle disconnessioni si estende anche alla modalità Rush, che riceverà un aggiornamento dedicato. I giocatori che abbandonano frequentemente le partite subiranno penalità nel matchmaking, ritardando l’accesso alle partite successive. Una misura importante per scoraggiare i comportamenti scorretti e migliorare la qualità delle sfide online.

Tornei, Gauntlet ed Evoluzioni potenziate

Il pacchetto di aggiornamenti di Ultimate Team non si ferma qui:

Tornano i Tornei , con strutture a eliminazione diretta e premi esclusivi.

, con strutture a eliminazione diretta e premi esclusivi. Arrivano le modalità Gauntlet , pensate per chi preferisce un’esperienza più rilassata: qui si gioca senza eliminazione , un’ottima occasione per testare la propria squadra.

, pensate per chi preferisce un’esperienza più rilassata: qui si gioca , un’ottima occasione per testare la propria squadra. Il sistema delle Evoluzioni diventa ancora più flessibile: sarà possibile evolvere anche i portieri e utilizzare le Evoluzioni ripetibili , permettendo di migliorare più giocatori nel tempo.

diventa ancora più flessibile: sarà possibile e utilizzare le , permettendo di migliorare più giocatori nel tempo. Inoltre, all’inizio di una nuova Evoluzione sarà possibile scegliere quali elementi estetici modificare, preservando il look originale della carta.

Data di uscita e accesso anticipato

EA Sports FC 26 sarà disponibile dal 26 settembre 2025 su PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e PC. Chi acquista la Ultimate Edition potrà giocare in accesso anticipato già dal 19 settembre 2025, con un sovrapprezzo di circa 40 euro.