EA SPORTS FC 26: svelate le valutazioni dei migliori giocatori della Serie A

EA Sports FC 26 - Stadiosport.it

La settimana delle valutazioni è ufficialmente iniziata e porta con sé le prime grandi anticipazioni su EA SPORTS FC 26, il nuovo capitolo calcistico targato EA. Questa volta sotto i riflettori c’è la Serie A Enilive, con la rivelazione dei Top 26 giocatori più forti del campionato italiano.

I dati, basati su statistiche autentiche delle partite reali, offrono un quadro dettagliato delle stelle che domineranno i campi virtuali. Non mancano sorprese, conferme e qualche nome che farà discutere la community.

In cima al podio troviamo Lautaro Martínez del Lombardia FC (Inter), che con il suo 88 di valutazione generale si conferma la stella assoluta del calcio italiano. Subito dietro, a quota 87, spiccano i compagni di squadra Alessandro Bastoni, Yann Sommer e Nicolò Barella, insieme a due big come Kevin De Bruyne, arrivato a sorpresa al Napoli, e Mike Maignan, portiere simbolo del Milano FC.

Nella fascia degli 86 di OVR troviamo giocatori creativi e fondamentali come Paulo Dybala (Roma) e Hakan Çalhanoğlu (Inter). Non mancano difensori solidi come Bremer (Juventus, 85) e talenti in crescita come Federico Dimarco e Marcus Thuram, entrambi valutati 85.

Da segnalare anche l’arrivo in Serie A di David De Gea, portiere spagnolo ora alla Fiorentina, anch’egli con 85.

Il Milano FC si affida invece alle qualità offensive di Rafael Leão e Christian Pulisic (84), mentre la Lazio vede premiato Mattia Zaccagni (84). La Juventus, oltre a Bremer, piazza Manuel Locatelli (84), mentre al Napoli brillano Romelu Lukaku (84) e Stanislav Lobotka (83).

Non mancano giovani promettenti come Marco Carnesecchi (Atalanta, 84) e conferme solide come Giovanni Di Lorenzo (Napoli, 83).

La lista completa dei Top 26 Serie A in EA SPORTS FC 26

Pos. Giocatore Ruolo Squadra OVR 1 Lautaro Martínez ST Lombardia FC 88 2 Alessandro Bastoni CB Lombardia FC 87 3 Kevin De Bruyne CM SSC Napoli 87 4 Yann Sommer GK Lombardia FC 87 5 Mike Maignan GK Milano FC 87 6 Nicolò Barella CM Lombardia FC 87 7 Paulo Dybala CAM AS Roma 86 8 Hakan Çalhanoğlu CDM Lombardia FC 86 9 Bremer CB Juventus 85 10 Scott McTominay CM SSC Napoli 85 11 Federico Dimarco LB Lombardia FC 85 12 Marcus Thuram ST Lombardia FC 85 13 David De Gea GK Fiorentina 85 14 Rafael Leão LW Milano FC 84 15 Christian Pulisic RW Milano FC 84 16 Mattia Zaccagni LM Latium 84 17 Manuel Locatelli CDM Juventus 84 18 Romelu Lukaku ST SSC Napoli 84 19 Marco Carnesecchi GK Bergamo Calcio 84 20 Denzel Dumfries RB Lombardia FC 84 21 Ademola Lookman ST Bergamo Calcio 84 22 Francesco Acerbi CB Lombardia FC 84 23 Stefan de Vrij CB Lombardia FC 84 24 Moise Kean ST Fiorentina 83 25 Stanislav Lobotka CM SSC Napoli 83 26 Giovanni Di Lorenzo RB SSC Napoli 83

Le valutazioni di EA SPORTS FC 26 confermano la Serie A come un campionato ricco di talento, con un mix di fuoriclasse affermati e giovani in rampa di lancio. Lautaro Martínez si prende lo scettro, ma i numeri raccontano di una competizione equilibrata, pronta a regalare spettacolo tanto nei campi reali quanto in quelli virtuali