EA SPORTS FC 26: svelate le valutazioni dei migliori giocatori della Serie A

La settimana delle valutazioni è ufficialmente iniziata e porta con sé le prime grandi anticipazioni su EA SPORTS FC 26, il nuovo capitolo calcistico targato EA. Questa volta sotto i riflettori c’è la Serie A Enilive, con la rivelazione dei Top 26 giocatori più forti del campionato italiano.

I dati, basati su statistiche autentiche delle partite reali, offrono un quadro dettagliato delle stelle che domineranno i campi virtuali. Non mancano sorprese, conferme e qualche nome che farà discutere la community.

In cima al podio troviamo Lautaro Martínez del Lombardia FC (Inter), che con il suo 88 di valutazione generale si conferma la stella assoluta del calcio italiano. Subito dietro, a quota 87, spiccano i compagni di squadra Alessandro Bastoni, Yann Sommer e Nicolò Barella, insieme a due big come Kevin De Bruyne, arrivato a sorpresa al Napoli, e Mike Maignan, portiere simbolo del Milano FC.

Nella fascia degli 86 di OVR troviamo giocatori creativi e fondamentali come Paulo Dybala (Roma) e Hakan Çalhanoğlu (Inter). Non mancano difensori solidi come Bremer (Juventus, 85) e talenti in crescita come Federico Dimarco e Marcus Thuram, entrambi valutati 85.

Da segnalare anche l’arrivo in Serie A di David De Gea, portiere spagnolo ora alla Fiorentina, anch’egli con 85.

Il Milano FC si affida invece alle qualità offensive di Rafael Leão e Christian Pulisic (84), mentre la Lazio vede premiato Mattia Zaccagni (84). La Juventus, oltre a Bremer, piazza Manuel Locatelli (84), mentre al Napoli brillano Romelu Lukaku (84) e Stanislav Lobotka (83).

Non mancano giovani promettenti come Marco Carnesecchi (Atalanta, 84) e conferme solide come Giovanni Di Lorenzo (Napoli, 83).

La lista completa dei Top 26 Serie A in EA SPORTS FC 26

Pos.GiocatoreRuoloSquadraOVR
1Lautaro MartínezSTLombardia FC88
2Alessandro BastoniCBLombardia FC87
3Kevin De BruyneCMSSC Napoli87
4Yann SommerGKLombardia FC87
5Mike MaignanGKMilano FC87
6Nicolò BarellaCMLombardia FC87
7Paulo DybalaCAMAS Roma86
8Hakan ÇalhanoğluCDMLombardia FC86
9BremerCBJuventus85
10Scott McTominayCMSSC Napoli85
11Federico DimarcoLBLombardia FC85
12Marcus ThuramSTLombardia FC85
13David De GeaGKFiorentina85
14Rafael LeãoLWMilano FC84
15Christian PulisicRWMilano FC84
16Mattia ZaccagniLMLatium84
17Manuel LocatelliCDMJuventus84
18Romelu LukakuSTSSC Napoli84
19Marco CarnesecchiGKBergamo Calcio84
20Denzel DumfriesRBLombardia FC84
21Ademola LookmanSTBergamo Calcio84
22Francesco AcerbiCBLombardia FC84
23Stefan de VrijCBLombardia FC84
24Moise KeanSTFiorentina83
25Stanislav LobotkaCMSSC Napoli83
26Giovanni Di LorenzoRBSSC Napoli83

Le valutazioni di EA SPORTS FC 26 confermano la Serie A come un campionato ricco di talento, con un mix di fuoriclasse affermati e giovani in rampa di lancio. Lautaro Martínez si prende lo scettro, ma i numeri raccontano di una competizione equilibrata, pronta a regalare spettacolo tanto nei campi reali quanto in quelli virtuali

