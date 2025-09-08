EA Sports FC 26: svelate le valutazioni dei migliori club maschili e femminili

EA Sports FC 26 - Stadiosport.it

EA Sports ha rilasciato la prima ondata di valutazioni ufficiali dei club presenti in EA Sports FC 26, offrendo un’anteprima sui 32 migliori team maschili e femminili inclusi nel gioco.

A differenza di altri titoli EA come Madden NFL, che utilizzano un sistema basato su un punteggio complessivo fino a 99, FC 26 continua ad adottare un sistema di valutazione a stelle per i club nelle modalità come Calcio d’inizio. I team più forti del gioco ottengono cinque stelle, un riconoscimento che rappresenta il massimo livello di qualità complessiva.

Mentre i fan attendono con impazienza le valutazioni ufficiali dei giocatori per la modalità Ultimate Team, EA Sports ha deciso di stuzzicare la curiosità della community svelando i primi rating ufficiali dei club, sia per il calcio maschile che per quello femminile.

Migliori club maschili in EA Sports FC 26

Squadra Valutazione Real Madrid ⭐⭐⭐⭐⭐ Barcellona ⭐⭐⭐⭐⭐ Paris Saint-Germain ⭐⭐⭐⭐⭐ Liverpool ⭐⭐⭐⭐⭐ Manchester City ⭐⭐⭐⭐⭐ Arsenal ⭐⭐⭐⭐⭐ Bayern Monaco ⭐⭐⭐⭐⭐ Atlético Madrid ⭐⭐⭐⭐½ Newcastle United ⭐⭐⭐⭐½ Napoli ⭐⭐⭐⭐½ Borussia Dortmund ⭐⭐⭐⭐½ Tottenham Hotspur ⭐⭐⭐⭐½ Chelsea ⭐⭐⭐⭐½ Aston Villa ⭐⭐⭐⭐½ Manchester United ⭐⭐⭐⭐½ Bayer Leverkusen ⭐⭐⭐⭐½

Attualmente, solo sette squadre maschili raggiungono la valutazione massima di cinque stelle: Real Madrid, Barcellona, PSG, Liverpool, Manchester City, Arsenal e Bayern Monaco. Colpisce il fatto che, nonostante il trionfo in Serie A, il Napoli riceva soltanto quattro stelle e mezza, probabilmente a causa dei rating individuali più bassi dei giocatori rispetto ad altri top club europei.

Migliori club femminili in EA Sports FC 26

Squadra Valutazione Barcellona ⭐⭐⭐⭐⭐ Olympique Lione ⭐⭐⭐⭐⭐ Chelsea ⭐⭐⭐⭐⭐ Arsenal ⭐⭐⭐⭐⭐ Bayern Monaco ⭐⭐⭐⭐⭐ Real Madrid ⭐⭐⭐⭐½ Paris Saint-Germain ⭐⭐⭐⭐½ Manchester City ⭐⭐⭐⭐½ Wolfsburg ⭐⭐⭐⭐½ Manchester United ⭐⭐⭐⭐½ Kansas City Current ⭐⭐⭐⭐½ Washington Spirit ⭐⭐⭐⭐ Eintracht Francoforte ⭐⭐⭐⭐ NJ/NY Gotham ⭐⭐⭐⭐ Juventus ⭐⭐⭐⭐ Orlando Pride ⭐⭐⭐⭐

Nel calcio femminile, solo cinque club ottengono la valutazione massima di cinque stelle: Barcellona, Olympique Lione, Chelsea, Arsenal e Bayern Monaco. Si tratta delle vincitrici dei principali trofei:

Barcellona domina la Liga F

domina la Olympique Lione trionfa in D1 Arkema

trionfa in Bayern Monaco conquista la Frauen-Bundesliga

conquista la Chelsea primeggia nella Women’s Super League

primeggia nella Arsenal festeggia la vittoria in Women’s Champions League

EA Sports ha annunciato che ulteriori valutazioni dei club saranno rivelate più vicino al lancio ufficiale, insieme ai rating completi dei giocatori. Nel frattempo, la community è già in fermento, con leak e anticipazioni che circolano online.