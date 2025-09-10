EA SPORTS FC 26: svelate le top 26 giocatrici della Barclays Women’s Super League

In occasione della Settimana delle Valutazioni, EA SPORTS FC ha finalmente rivelato le valutazioni ufficiali delle stelle della Barclays Women’s Super League presenti in EA SPORTS FC 26, offrendo un’anteprima delle giocatrici più forti e delle loro statistiche aggiornate. Questa prima lista mette in evidenza le calciatrici più decisive del campionato inglese, confermando la qualità tecnica e l’impatto globale che il calcio femminile continua ad avere nella prossima edizione del titolo.
Tra le protagoniste spiccano Alessia Russo, Mariona Caldentey Oliver e Khadija Shaw, che condividono il gradino più alto del podio con un overall di 89. Subito dietro, a quota 88, troviamo Guro Reiten del Chelsea, mentre un nutrito gruppo di giocatrici con valutazione 87 riflette l’equilibrio tra le squadre di vertice come Arsenal, Chelsea e Manchester City.
Top 26 giocatrici Barclays Women’s Super League – EA SPORTS FC 26
|Posizione
|Nome
|Cognome
|OVR
|Ruolo
|Squadra
|1
|Alessia
|Russo
|89
|ATT
|Arsenal
|2
|María Francesca
|Caldentey Oliver (Mariona)
|89
|CEN
|Arsenal
|3
|Khadija
|Shaw
|89
|ATT
|Manchester City
|4
|Guro
|Reiten
|88
|EST
|Chelsea
|5
|Chloe
|Kelly
|87
|EST
|Arsenal
|6
|Lucy
|Bronze
|87
|TER
|Chelsea
|7
|Leah
|Williamson
|87
|DIF
|Arsenal
|8
|Beth
|Mead
|87
|EST
|Arsenal
|9
|Lauren
|Hemp
|87
|EST
|Manchester City
|10
|Katie
|McCabe
|87
|TER
|Arsenal
|11
|Millie
|Bright
|87
|DIF
|Chelsea
|12
|Sam
|Kerr
|87
|ATT
|Chelsea
|13
|Grace
|Geyoro
|86
|CEN
|London City
|14
|Sandy
|Baltimore
|85
|EST
|Chelsea
|15
|Erin
|Cuthbert
|85
|MED
|Chelsea
|16
|Ella
|Toone
|85
|TRE
|Manchester Utd
|17
|Caitlin
|Foord
|85
|EST
|Arsenal
|18
|Yui
|Hasegawa
|85
|MED
|Manchester City
|19
|Vivianne
|A
|85
|ATT
|Manchester City
|20
|Kim
|Little
|85
|MED
|Arsenal
|21
|Lauren
|James
|85
|EST
|Chelsea
|22
|Naomi
|Girma
|85
|DIF
|Chelsea
|23
|Keira
|Walsh
|85
|MED
|Chelsea
|24
|Chiamaka
|Nnadozie
|85
|POR
|Brighton
|25
|Hannah
|Hampton
|84
|POR
|Chelsea
|25
|Sjoeke
|Nüsken
|84
|MED
|Chelsea
Arsenal e Chelsea dominano la scena
Il dato più evidente di questa classifica è la netta supremazia di Arsenal e Chelsea, che monopolizzano la maggior parte delle prime posizioni. L’Arsenal piazza sette giocatrici nella top 20, tra cui Russo, Mariona e Williamson, mentre il Chelsea ne colloca nove, consolidando la rivalità tra i due club nella lotta per il titolo.
Il Manchester City conferma la sua forza offensiva con Khadija Shaw e Lauren Hemp, mentre Manchester United e Brighton si affacciano alla lista con giocatrici chiave come Ella Toone e Chiamaka Nnadozie.
Come seguire la Settimana delle Valutazioni
I fan possono seguire tutti gli aggiornamenti relativi alle valutazioni di EA SPORTS FC 26 tramite il Ratings Database ufficiale, che sarà online venerdì 12 settembre alle 21:00. Fino ad allora, EA continuerà a svelare le classifiche delle principali competizioni:
- Martedì 9 settembre
- Premier League – 17:00
- Barclays Women’s Super League – 19:00
- Mercoledì 10 settembre
- Saudi Pro League – 15:00
- LaLiga EA SPORTS – 17:00
- LigaF – 19:00
- Giovedì 11 settembre
- Frauen Bundesliga – 15:00
- Bundesliga – 17:00
- MLS – 19:00
- NWSL – 21:00
- Venerdì 12 settembre
- D1 Arkema – 15:00
- Ligue 1 – 17:00
- Serie A – 19:00
- Database completo – 21:00