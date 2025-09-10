Tech News

EA SPORTS FC 26: svelate le top 26 giocatrici della Barclays Women’s Super League

Di x0xShinobix0x 1 minuto di lettura
📺 Serie A 2025-26 in esclusiva su DAZN: scopri le offerte
Svelate le top 26 giocatrici della Barclays Women’s Super League
EA SPORTS FC 26 - Stadiosport.it

In occasione della Settimana delle Valutazioni, EA SPORTS FC ha finalmente rivelato le valutazioni ufficiali delle stelle della Barclays Women’s Super League presenti in EA SPORTS FC 26, offrendo un’anteprima delle giocatrici più forti e delle loro statistiche aggiornate. Questa prima lista mette in evidenza le calciatrici più decisive del campionato inglese, confermando la qualità tecnica e l’impatto globale che il calcio femminile continua ad avere nella prossima edizione del titolo.

Tra le protagoniste spiccano Alessia Russo, Mariona Caldentey Oliver e Khadija Shaw, che condividono il gradino più alto del podio con un overall di 89. Subito dietro, a quota 88, troviamo Guro Reiten del Chelsea, mentre un nutrito gruppo di giocatrici con valutazione 87 riflette l’equilibrio tra le squadre di vertice come Arsenal, Chelsea e Manchester City.

Top 26 giocatrici Barclays Women’s Super League – EA SPORTS FC 26

PosizioneNomeCognomeOVRRuoloSquadra
1AlessiaRusso89ATTArsenal
2María FrancescaCaldentey Oliver (Mariona)89CENArsenal
3KhadijaShaw89ATTManchester City
4GuroReiten88ESTChelsea
5ChloeKelly87ESTArsenal
6LucyBronze87TERChelsea
7LeahWilliamson87DIFArsenal
8BethMead87ESTArsenal
9LaurenHemp87ESTManchester City
10KatieMcCabe87TERArsenal
11MillieBright87DIFChelsea
12SamKerr87ATTChelsea
13GraceGeyoro86CENLondon City
14SandyBaltimore85ESTChelsea
15ErinCuthbert85MEDChelsea
16EllaToone85TREManchester Utd
17CaitlinFoord85ESTArsenal
18YuiHasegawa85MEDManchester City
19VivianneA85ATTManchester City
20KimLittle85MEDArsenal
21LaurenJames85ESTChelsea
22NaomiGirma85DIFChelsea
23KeiraWalsh85MEDChelsea
24ChiamakaNnadozie85PORBrighton
25HannahHampton84PORChelsea
25SjoekeNüsken84MEDChelsea

Arsenal e Chelsea dominano la scena

Il dato più evidente di questa classifica è la netta supremazia di Arsenal e Chelsea, che monopolizzano la maggior parte delle prime posizioni. L’Arsenal piazza sette giocatrici nella top 20, tra cui Russo, Mariona e Williamson, mentre il Chelsea ne colloca nove, consolidando la rivalità tra i due club nella lotta per il titolo.

Il Manchester City conferma la sua forza offensiva con Khadija Shaw e Lauren Hemp, mentre Manchester United e Brighton si affacciano alla lista con giocatrici chiave come Ella Toone e Chiamaka Nnadozie.

Come seguire la Settimana delle Valutazioni

I fan possono seguire tutti gli aggiornamenti relativi alle valutazioni di EA SPORTS FC 26 tramite il Ratings Database ufficiale, che sarà online venerdì 12 settembre alle 21:00. Fino ad allora, EA continuerà a svelare le classifiche delle principali competizioni:

  • Martedì 9 settembre
    • Premier League – 17:00
    • Barclays Women’s Super League – 19:00
  • Mercoledì 10 settembre
    • Saudi Pro League – 15:00
    • LaLiga EA SPORTS – 17:00
    • LigaF – 19:00
  • Giovedì 11 settembre
    • Frauen Bundesliga – 15:00
    • Bundesliga – 17:00
    • MLS – 19:00
    • NWSL – 21:00
  • Venerdì 12 settembre
    • D1 Arkema – 15:00
    • Ligue 1 – 17:00
    • Serie A – 19:00
    • Database completo – 21:00

Gioca responsabilmente | Questo sito compara quote e/o offerte degli operatori autorizzati in Italia esclusivamente a scopo informativo e non pubblicitario.
+18 AMD AMD SSL