EA SPORTS FC 26 si aggiorna con la Patch 1.000.012: arriva l’Holiday Update e tante modifiche al gameplay

EA ha pubblicato l’aggiornamento 1.000.012 per EA Sports FC 26, corrispondente alla versione 1.3.0, definito Holiday Update. L’update introduce miglioramenti richiesti dalla community, tra cui la possibilità di effettuare un rematch nella modalità Rush e un ampio riequilibrio dei portieri, oltre a correzioni per Ultimate Team, Carriera e Club.

Novità in Ultimate Team: arriva il rematch in Rush e tante correzioni

Il punto principale dell’update è l’aggiunta del rematch nella modalità Rush, che sarà attivato via server dopo l’aggiornamento. EA ha inoltre risolto numerosi problemi dell’interfaccia, come timer e informazioni visualizzate in modo errato, difficoltà nell’avviare Evoluzioni con giocatori appena acquisiti, e menu che non mostravano correttamente opzioni e ricompense.

Sono stati anche corretti i casi in cui le impostazioni “autentiche” venivano applicate automaticamente ad alcune modalità offline, e il bug che mostrava zero trasferimenti live nella schermata del mercato fino all’apertura del menu.

Profonda revisione dei portieri e del comportamento difensivo

L’aggiornamento si concentra molto sul ruolo del portiere, con modifiche sia nel gioco competitivo sia nella modalità “Be a Goalkeeper”. Tra gli interventi più rilevanti troviamo:

Movimento manuale ridotto e più realistico

e più realistico Rimozione della meccanica Rush to Center

Miglior reattività dopo aver bloccato la palla

Miglior lettura sui cross e sulle uscite

Nuove funzioni, tra cui la richiesta diretta di pugno tramite analogico

Il risultato dovrebbe essere un gameplay più stabile e meno abusabile per chi controlla manualmente i portieri.

Miglioramenti generali al gameplay

La patch interviene anche su aspetti offensivi, difensivi e arbitrali:

Giocatori in attacco ora evitano meglio il fuorigioco e si inseriscono con più senso

Leggera riduzione della precisione dei passaggi di testa

Traiettoria dei cross abbassata per evitare palloni troppo flottanti

Miglior gestione dell’aiuto arbitrale su rigori e fuorigioco

Corretto il problema dei giocatori bloccati durante le palle inattive

Anche le skill sono più fluide, specialmente dopo una Drag Back.

Novità per la Carriera: Mascotte, XP e gestione contratti

La modalità Carriera vede l’introduzione di nuove anteprime estetiche e funzioni utili per l’interfaccia manageriale:

Indicatori di disponibilità a rinnovare contratto

Accesso rapido ai salvataggi Live Start

Anteprima mascot in “Crea il tuo club”

Nel Percorso Giocatore l’interfaccia mostra ora XP attuali e necessari per il livello successivo, con archetipi consigliati.

Corrette anche inquadrature sbagliate nelle partite da portiere e problemi nella sostituzione dei club preferiti.

Clubs: stamina e valutazioni più equilibrate

In Clubs è stato risolto un bug che applicava affaticamento accelerato rispetto alle altre modalità e ritoccata la valutazione dei ruoli CAM, per evitare punteggi gonfiati. Fixati inoltre problemi estetici nel My Pro e nelle schermate post-match.

Aggiornamenti grafici e sonori: menu natalizio e Classic XI

L’Holiday Update porta anche contenuti estetici:

Rinfresco del menu principale in stile natalizio

Aggiunta di 10 squadre Classic XI nella modalità Calcio d’Inizio

nella modalità Calcio d’Inizio Otto nuove star head, nuovi stadi, bandiere, cori, loghi, tatuaggi, palloni e tanto altro

Corretti inoltre problemi di telecamere, animazioni e riconoscimento controller su PC, insieme a vari crash e placeholder UI.

EA proseguirà con ulteriori aggiornamenti tramite server side release per abilitare le nuove funzioni nei prossimi giorni.

