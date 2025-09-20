EA Sports FC 26: Quali sono i Giocatori più veloci

EA Sports FC 26 - Stadiosport.it

La velocità è da sempre una delle qualità più decisive in EA Sports FC, capace di ribaltare una partita in pochi secondi. Che si tratti di costruire la rosa per Ultimate Team o di rinforzare il proprio club in Carriera, avere calciatori rapidi significa poter sfruttare al meglio il contropiede, sfondare sulle fasce o contenere avversari imprendibili. In questa guida trovi la lista dei giocatori più veloci di FC 26, divisi tra uomini, donne e carte bronzo che possono sorprendere.

I giocatori più veloci in assoluto

In cima alla classifica non poteva mancare Kylian Mbappé, che continua a essere il punto di riferimento assoluto quando si parla di velocità devastante. Subito dietro spiccano Karim Adeyemi, Vinicius Jr., Lois Openda e Nuno Mendes, tutti con valori di Pace tra 94 e 97. Sono profili capaci di fare la differenza sia online che offline, grazie a un mix di accelerazione bruciante e agilità fuori dal comune.

Tra le sorprese da segnalare ci sono anche giocatori meno noti come Gabriel Silva Viera (Santa Clara) o Sirlord Conteh (Heidenheim), perfetti come colpi a basso costo nella modalità Carriera.

Perché puntare sui giocatori veloci in Ultimate Team

In Ultimate Team la velocità è oro puro. Le ali e le punte con scatto fulmineo diventano armi letali per sfruttare le ripartenze, mentre anche le carte argento e bronzo con Pace elevato possono raggiungere prezzi alti sul mercato. Esempi come Ricky-Jade Jones o Oliver Burke, attaccanti dal valore non altissimo ma con 93 di velocità, sono perfetti per squadre low budget che non vogliono rinunciare a un contropiede micidiale.

I giocatori bronzo più veloci

Le carte bronzo raramente hanno overall alti, ma possono regalare soddisfazioni nelle sfide tematiche e nelle squadre bronze-only. Tra i più rapidi troviamo:

Tayo Adaramola – Pace 92

– Pace 92 Jayden Fevrier – Pace 91

– Pace 91 Justin Amaluzor – Pace 91

– Pace 91 Evans Botchway – Pace 91

– Pace 91 Joel Ndala – Pace 90

– Pace 90 Owura Edwards – Pace 90

– Pace 90 Dipo Akinyemi – Pace 90

– Pace 90 Andriano Lebib – Pace 90

– Pace 90 Rushian Hepburn-Murphy – Pace 90

– Pace 90 Vincent Harper – Pace 90

Questi profili diventano pedine preziose per chi cerca velocità pura senza dover spendere cifre esorbitanti.

Le giocatrici più veloci in FC 26

Con l’integrazione del calcio femminile in FC 26, è importante conoscere anche le interpreti più rapide, perfette sia in Carriera che in Ultimate Team:

Tabitha Chawinga – Pace 94

– Pace 94 Rosemonde Kouassi – Pace 94

– Pace 94 Melchie Dumornay – Pace 93

– Pace 93 Delphine Cascarino – Pace 93

– Pace 93 Sophia Wilson – Pace 92

– Pace 92 Kadidiatou Diani – Pace 92

– Pace 92 Selma Paralluelo – Pace 92

– Pace 92 Barbra Banda – Pace 92

– Pace 92 Jonsdottir – Pace 92

– Pace 92 Lauren Hemp – Pace 91

Queste atlete possono ribaltare una partita grazie a scatti irresistibili e movimenti in profondità.

Consigli pratici per sfruttare la velocità

Contropiede : schiera ali e punte rapidissime per sfruttare gli spazi.

: schiera ali e punte rapidissime per sfruttare gli spazi. Cross e tagli : abbina un esterno veloce a un centravanti fisico per finalizzare al meglio.

: abbina un esterno veloce a un centravanti fisico per finalizzare al meglio. Pressing alto : con difensori rapidi puoi tenere la linea difensiva più avanzata.

: con difensori rapidi puoi tenere la linea difensiva più avanzata. Carriera: punta sui giovani velocisti, anche con overall basso: crescono in fretta e diventano titolari di valore.

In EA Sports FC 26, la velocità resta una delle statistiche più determinanti. Dai fuoriclasse come Mbappé e Vinicius, ai talenti emergenti come Openda o Adeyemi, fino alle sorprese tra bronzo e calcio femminile, scegliere i giocatori giusti può davvero segnare la differenza tra vittoria e sconfitta.