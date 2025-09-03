EA Sports FC 26: prestazioni su Nintendo Switch 2 al livello di PS5 e Xbox Series

EA Sports FC 26 - Stadiosport.it

Nintendo Switch 2 si prepara ad accogliere EA Sports FC 26, il primo capitolo calcistico di Electronic Arts pensato per la nuova console, e le aspettative sulle prestazioni sono altissime. Secondo Andreas Wilsdorf, line producer del gioco, l’esperienza su Switch 2 sarà quasi identica a quella offerta su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, segnando un salto di qualità notevole rispetto alla generazione precedente.

In un’intervista rilasciata a Game Rant, Wilsdorf ha espresso grande entusiasmo per le potenzialità hardware della nuova console Nintendo:

“In generale, Nintendo Switch 2 è davvero entusiasmante. Portare EA Sports FC sulla piattaforma quest’anno è stata una sfida stimolante, ma le prestazioni ci hanno sorpreso. La console offre una parità quasi totale con ciò che vediamo su PS5 e Xbox Series. Certo, resta una console portatile, ma la prima volta che l’ho provata sono rimasto davvero impressionato. Abbiamo visto anche come gestisce le simulazioni stagionali, e i tempi di calcolo sono molto vicini a quelli dei kit di sviluppo PlayStation e Xbox. È davvero sorprendente.”

EA Sports FC 26 sarà disponibile su Nintendo Switch 2 e sulla prima generazione di Switch a partire dal 26 settembre 2025. La versione per la nuova console promette quindi un’esperienza di gioco fluida e completa, senza compromessi rispetto alle piattaforme concorrenti.

Inoltre, Virtuos, lo studio che ha già lavorato su diversi porting per la prima Switch, ha confermato che Switch 2 offre una potenza di calcolo nettamente superiore, aprendo le porte a giochi più ambiziosi e a grafiche di nuova generazione.