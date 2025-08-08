EA Sports FC 26: Prenotalo in sconto su Amazon con bonus esclusivi

EA Sports FC 26 - Stadiosport.it

L’attesa per EA Sports FC 26 è finita: su Amazon è già disponibile il pre-order scontato della Standard Edition a 68,90€, con uno sconto del 14% rispetto al prezzo di listino. Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati della serie calcistica firmata EA Sports, soprattutto in vista delle novità attesissime in Carriera, Ultimate Team e gameplay.

Prenota ora EA Sports FC 26 e ricevi contenuti esclusivi

La Standard Edition di EA Sports FC 26 sarà disponibile dal 26 settembre 2025, ma prenotandola ora su Amazon si riceveranno bonus extra pensati per arricchire l’esperienza di gioco sin dal primo giorno. Tra i contenuti digitali inclusi nel preordine:

1 consumabile per sblocco archetipo

2 consumabili PE archetipo doppi

3 ICONE leggendarie per la modalità Carriera professionista

Altri vantaggi non ancora svelati ma già confermati da EA Sports

Jude Bellingham e Jamal Musiala in copertina: un segnale per il futuro

Quest’anno la copertina di FC 26 vede protagonisti Jude Bellingham e Jamal Musiala, simboli del calcio moderno e tra i giocatori più promettenti a livello mondiale. La scelta non è casuale: EA vuole sottolineare il passaggio di testimone a una nuova generazione di talenti, sia nel gioco che nel mondo reale.

Le novità di FC 26: più profonda la Carriera, rinnovato Ultimate Team

FC 26 non è solo un aggiornamento di rosa: il nuovo capitolo introduce innovazioni sostanziali in ogni modalità, con particolare attenzione a:

Modalità Carriera , arricchita da nuovi strumenti per l’allenamento, la gestione della squadra e la personalizzazione del percorso da calciatore o allenatore

, arricchita da nuovi strumenti per l’allenamento, la gestione della squadra e la personalizzazione del percorso da calciatore o allenatore Ultimate Team , che promette miglioramenti nel sistema delle carte, nuove sfide stagionali e una struttura più bilanciata per i giocatori competitivi e casual

, che promette miglioramenti nel sistema delle carte, nuove sfide stagionali e una struttura più bilanciata per i giocatori competitivi e casual Gameplay aggiornato, con una maggiore reattività nei comandi, fisica del pallone migliorata, nuove animazioni e movimenti più realistici grazie al motore proprietario Frostbite ottimizzato

Barcola e altri nuovi protagonisti in arrivo

Tra i giocatori già confermati all’interno del gioco spicca Bradley Barcola, giovane talento del PSG, che sarà uno dei nomi su cui puntare nella modalità Carriera e in Ultimate Team. Oltre a lui, EA Sports FC 26 porterà tantissimi volti nuovi, squadre aggiornate, nuovi stadi e licenze esclusive.

