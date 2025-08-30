EA SPORTS FC 26: leghe, stadi e partnership esclusive per l’edizione più autentica di sempre

EA-SPORTS-FC-26 - Stadiosport.it

Electronic Arts ha ufficializzato una serie di partnership pluriennali e integrazioni in-game che renderanno EA SPORTS FC 26 l’esperienza calcistica più completa e realistica mai realizzata. Con oltre 20.000 giocatori, 750 club e nazionali, più di 120 stadi e 35 campionati ufficiali, il nuovo capitolo della serie offrirà un livello di autenticità senza precedenti grazie alla collaborazione con oltre 300 partner del calcio mondiale.

Partnership strategiche e nuove licenze

EA SPORTS ha rafforzato ulteriormente la propria presenza nel panorama calcistico globale. Tra le novità spicca la partnership con la English Football Association, che garantisce la licenza ufficiale sia per la nazionale maschile inglese sia per la squadra femminile campione d’Europa alla UEFA Women’s EURO 2025.

Un’altra novità di rilievo è l’accordo esclusivo con l’FC Bayern Monaco, che consolida la collaborazione con uno dei club più prestigiosi al mondo, rafforzando la fedeltà delle riproduzioni di maglie, stadio e atmosfera di gioco.

I rinnovi delle licenze coinvolgono inoltre competizioni e club di altissimo livello, tra cui:

Barclays Women’s Super League

D1 Arkema

UEFA Women’s Champions League

UEFA Women’s EURO

Olympique Lyonnais Féminin

Chelsea Women

FC Bayern Women

Con queste partnership, EA SPORTS FC 26 punta a offrire un’ampia rappresentanza sia del calcio maschile sia del calcio femminile, rispondendo alle richieste di una community sempre più attenta alla completezza dell’esperienza di gioco.

Stadi iconici e nuove aggiunte spettacolari

Uno dei punti più apprezzati dagli appassionati riguarda l’inclusione di nuovi stadi e il ritorno di alcune strutture storiche. Gli sviluppatori hanno ascoltato le richieste della community, inserendo finalmente lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, un’aggiunta molto attesa dai tifosi italiani e internazionali.

Inoltre, tra i nuovi impianti presenti in EA SPORTS FC 26 troviamo:

Allianz Arena – casa del Bayern Monaco

– casa del Bayern Monaco Tüpraş Stadyumu – stadio del Beşiktaş

– stadio del Beşiktaş Hill Dickinson Stadium

Holstein-Stadion

Stade de la Beaujoire

Mallorca Son Moix Stadium

Red Bull Arena

Wankdorf Stadium

St. Jakob Park

Queste aggiunte portano a oltre 120 stadi disponibili, con riproduzioni fedeli di atmosfere, tifoserie e dettagli architettonici, offrendo un’immersione senza paragoni.

Campionati e club: oltre 35 leghe ufficiali

EA SPORTS FC 26 includerà più di 35 leghe completamente licenziate, garantendo un database aggiornato e realistico. Tra le conferme e i rinnovi spiccano:

Scottish Premier League

Belgian Pro League

Atletico Madrid

River Plate

Racing Club

Grazie a queste partnership, il titolo offrirà un’esperienza autentica sia per le competizioni europee sia per quelle sudamericane, con aggiornamenti costanti alle rose e alle licenze ufficiali.

Uscita, piattaforme e accesso anticipato

EA SPORTS FC 26 sarà disponibile dal 26 settembre 2025 per:

PlayStation 5

PlayStation 4

Xbox Series X|S

Xbox One

PC

Amazon Luna

Nintendo Switch

Nintendo Switch 2

Gli utenti che prenoteranno la Ultimate Edition potranno accedere al gioco in anticipo di 7 giorni, a partire dal 19 settembre 2025.

Inoltre, per i membri EA Play, sarà disponibile una prova anticipata di 10 ore con vantaggi esclusivi, tra cui: