EA Sports FC 26: La Colonna sonora completa con oltre 100 brani

La colonna sonora di EA Sports FC 26 è stata ufficialmente svelata, segnalando che l’uscita del nuovo gioco calcistico è ormai vicina. Con più di 100 tracce musicali, il gioco porta con sé una playlist ricca di star mondiali e di nuovi talenti, confermando la tradizione che ha reso celebri le soundtrack della saga sin dai tempi di FIFA.

Il nuovo soundtrack conta 109 brani provenienti da oltre 30 paesi diversi. Troviamo artisti affermati come Ed Sheeran, Fred again.., Skepta, JENNIE e PinkPantheress, ma anche nomi emergenti che portano freschezza e sperimentazione musicale. Per la prima volta, entra in scena anche un calciatore professionista: Moise Kean, che con il nome d’arte KMB firma il brano BOMBAY.

Dai tempi di Song 2 dei Blur in FIFA 98, fino a Robbie Williams in FIFA 2000 e agli artisti contemporanei come Billie Eilish, Stormzy o Bad Bunny, la musica ha sempre avuto un ruolo centrale. Anche in FC 26 la colonna sonora riflette il panorama musicale attuale e punta a diventare la colonna sonora calcistica del 2025.

Sono 27 le tracce inedite presenti nel gioco, tra cui l’attesissimo nuovo singolo di Ed Sheeran, Symmetry. Altri brani inediti arrivano da artisti come Joy Crookes (Fade Your Heart), Alewya (Selah), e molti altri.

Lista completa delle canzoni di EA Sports FC 26

ArtistaTitolo
Ácido Pantera ft. Cantora De BarroPájaro Cantor
AlewyaSelah
AminéVacay
Animal CollectiveLove On the Big Screen
AR/CO x Punctual x NewEraGeneration Love
Artemasthis ones gonna hurt me
Baby UniverseWe Can Pretend
Bag Raiders, PanamaFlowers
Barry Can’t Swim & O’FlynnKimpton
BearcubsTake Me Home
Big Wild ft. iDA HAWKUniverse
Bou ft. DRSMercy
Boy AmorSurfin’
Brent de la CruzSave Your Breath
CA7RIEL & Paco AmorosoIMPOSTOR
Catching FliesIajoc
cheapcuts ft. Benjamin Francis LeftwichLately
corto.altoDON’T LISTEN
D.O.D ft. RAHHSunshine
Deki AlemFun
DjoBack On You
DNMO & ConfzSlumber
Dominic Fikeupset & aggressive
DYSTINCT, 3robiMA3LISH
Ebony & AG BeatzFestas e Manequins
Ed SheeranSymmetry
Falle NiokeHeaviness
Faul & Wad, 4Rain, Anlly MarinFlores Blancas
Fred again.. ft. Skepta & PlaqueBoyMaxVictory Lap
Friction ft. Stylo G, Riko Dan & FriscoBang Bang
Good NeighboursPeople Need People
GraftHeadliner
GurriersErasure
HAIMGone
hard lifey3llow bike
Haute & FreddyFields of Versailles
INJIGOOD TIME GIRL
Jack GarrattHigher
Jadu HeartU
Jalen NgondaJust As Long As We’re Together
Jazz AlonsoSCORPION
JENNIElike JENNIE
JerseyColors Turn Grey
JoalinCamaleón
John GlacierEmotions
Joy CrookesFade Your Heart
Joy Overmono & SkiifallLippy
KILIMANJARO ft. AMAKABetter Days
King PrincessCry Cry Cry
KinkySonido de la Casa
KMB (Moise Kean)BOMBAY
Kofi StoneColours In My Mind
Kojey RadicalConversation
LabrinthStardust
Little Simz ft. Obongjayar & Moonchild SanellyFlood
Liza ft. 7PARALLELLover’s Skit
Poor Business ManMalka
JilalaMaster Peace
Spin The BlockMaster Peace
There’s No More UndergroundMei Semones
Dumb FeelingMergui
Risk It AllMild Minds
LAST CHANCEMORN
Modern ManMoses Yoofee Trio ft. ENNY
GREEN LIGHTMumzy Stranger, Muza
KI KORIMyd
Our HomeMyles Smith
GoldNick León ft. Esty & Mediopicky
Millennium FreakObongjayar
Not In SurrenderOriginal Koffee
KOFFEEPahua
GritarPapatinho ft. Fernanda Abreu, BK, Naldo, DJ Chernobyl
Passe A RespeitarPARTYOF2
all 4 the bestPinkPantheress
Girl Like MePLS&TY ft. Sofiya Nzau
Your Love (Antdot Remix)Polo & Pan ft. Metronomy
Disco NapPulp
Spike IslandRaf Saperra & Ikky
Ni BilloReaper
Sharkreezy
SABÍA QUE NORels B
YUNIRIO KOSTAMountain Top
Rudimental ft. Idris Elba & Peter XanLondon’s Burning
Sammy Virji, SkeptaCops & Robbers
Sampa The GreatCan’t Hold Us
Saya Gray..THUS IS WHY ( I DON’T SPRING 4 LOVE )
shengBENZ 奔驰
Silver GoreAll The Good Men
Sofia KourtesisSisters
SOMETHING ELSE, Stephan Jolk ft. BaianaSystem [Alok, Kawz]Miçanga
Sonnee ft. Caleb VirgoHeartfalls
SoulwaxRun Free
Starjunk 95Beat Keep Rockin’
Sudan ArchivesDEAD
Taiki Nulight x P Money x Jolie PStay In Your Lane
The CureAnd Nothing Is Forever (Cosmodelica Electric Eden Remix)
The Glitch MobWild Inside
Tom GrennanCool With That
TshegueMOTO
UFOsUFO
VLURE ft. PsweatpantsSomething Real
Wesley Joseph ft. Danny BrownPeace of Mind
Wet Legpond song
WevalMOVING ON
WoodcampEatin’ Good
Yazmin LaceyAin’t I Good For You
Young MikoWassup
YunoGimme Ocean

I 109 brani saranno disponibili dal 19 settembre 2025, con alcuni pezzi che arriveranno tramite aggiornamenti post-lancio. Chi non vuole aspettare l’uscita del gioco può già ascoltare la playlist ufficiale su Spotify.

