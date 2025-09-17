EA Sports FC 26: La Colonna sonora completa con oltre 100 brani

La colonna sonora di EA Sports FC 26 è stata ufficialmente svelata, segnalando che l’uscita del nuovo gioco calcistico è ormai vicina. Con più di 100 tracce musicali, il gioco porta con sé una playlist ricca di star mondiali e di nuovi talenti, confermando la tradizione che ha reso celebri le soundtrack della saga sin dai tempi di FIFA.
Il nuovo soundtrack conta 109 brani provenienti da oltre 30 paesi diversi. Troviamo artisti affermati come Ed Sheeran, Fred again.., Skepta, JENNIE e PinkPantheress, ma anche nomi emergenti che portano freschezza e sperimentazione musicale. Per la prima volta, entra in scena anche un calciatore professionista: Moise Kean, che con il nome d’arte KMB firma il brano BOMBAY.
Dai tempi di Song 2 dei Blur in FIFA 98, fino a Robbie Williams in FIFA 2000 e agli artisti contemporanei come Billie Eilish, Stormzy o Bad Bunny, la musica ha sempre avuto un ruolo centrale. Anche in FC 26 la colonna sonora riflette il panorama musicale attuale e punta a diventare la colonna sonora calcistica del 2025.
Sono 27 le tracce inedite presenti nel gioco, tra cui l’attesissimo nuovo singolo di Ed Sheeran, Symmetry. Altri brani inediti arrivano da artisti come Joy Crookes (Fade Your Heart), Alewya (Selah), e molti altri.
Lista completa delle canzoni di EA Sports FC 26
|Artista
|Titolo
|Ácido Pantera ft. Cantora De Barro
|Pájaro Cantor
|Alewya
|Selah
|Aminé
|Vacay
|Animal Collective
|Love On the Big Screen
|AR/CO x Punctual x NewEra
|Generation Love
|Artemas
|this ones gonna hurt me
|Baby Universe
|We Can Pretend
|Bag Raiders, Panama
|Flowers
|Barry Can’t Swim & O’Flynn
|Kimpton
|Bearcubs
|Take Me Home
|Big Wild ft. iDA HAWK
|Universe
|Bou ft. DRS
|Mercy
|Boy Amor
|Surfin’
|Brent de la Cruz
|Save Your Breath
|CA7RIEL & Paco Amoroso
|IMPOSTOR
|Catching Flies
|Iajoc
|cheapcuts ft. Benjamin Francis Leftwich
|Lately
|corto.alto
|DON’T LISTEN
|D.O.D ft. RAHH
|Sunshine
|Deki Alem
|Fun
|Djo
|Back On You
|DNMO & Confz
|Slumber
|Dominic Fike
|upset & aggressive
|DYSTINCT, 3robi
|MA3LISH
|Ebony & AG Beatz
|Festas e Manequins
|Ed Sheeran
|Symmetry
|Falle Nioke
|Heaviness
|Faul & Wad, 4Rain, Anlly Marin
|Flores Blancas
|Fred again.. ft. Skepta & PlaqueBoyMax
|Victory Lap
|Friction ft. Stylo G, Riko Dan & Frisco
|Bang Bang
|Good Neighbours
|People Need People
|Graft
|Headliner
|Gurriers
|Erasure
|HAIM
|Gone
|hard life
|y3llow bike
|Haute & Freddy
|Fields of Versailles
|INJI
|GOOD TIME GIRL
|Jack Garratt
|Higher
|Jadu Heart
|U
|Jalen Ngonda
|Just As Long As We’re Together
|Jazz Alonso
|SCORPION
|JENNIE
|like JENNIE
|Jersey
|Colors Turn Grey
|Joalin
|Camaleón
|John Glacier
|Emotions
|Joy Crookes
|Fade Your Heart
|Joy Overmono & Skiifall
|Lippy
|KILIMANJARO ft. AMAKA
|Better Days
|King Princess
|Cry Cry Cry
|Kinky
|Sonido de la Casa
|KMB (Moise Kean)
|BOMBAY
|Kofi Stone
|Colours In My Mind
|Kojey Radical
|Conversation
|Labrinth
|Stardust
|Little Simz ft. Obongjayar & Moonchild Sanelly
|Flood
|Liza ft. 7PARALLEL
|Lover’s Skit
|Poor Business Man
|Malka
|Jilala
|Master Peace
|Spin The Block
|Master Peace
|There’s No More Underground
|Mei Semones
|Dumb Feeling
|Mergui
|Risk It All
|Mild Minds
|LAST CHANCE
|MORN
|Modern Man
|Moses Yoofee Trio ft. ENNY
|GREEN LIGHT
|Mumzy Stranger, Muza
|KI KORI
|Myd
|Our Home
|Myles Smith
|Gold
|Nick León ft. Esty & Mediopicky
|Millennium Freak
|Obongjayar
|Not In Surrender
|Original Koffee
|KOFFEE
|Pahua
|Gritar
|Papatinho ft. Fernanda Abreu, BK, Naldo, DJ Chernobyl
|Passe A Respeitar
|PARTYOF2
|all 4 the best
|PinkPantheress
|Girl Like Me
|PLS&TY ft. Sofiya Nzau
|Your Love (Antdot Remix)
|Polo & Pan ft. Metronomy
|Disco Nap
|Pulp
|Spike Island
|Raf Saperra & Ikky
|Ni Billo
|Reaper
|Shark
|reezy
|SABÍA QUE NO
|Rels B
|YUNIRIO KOSTA
|Mountain Top
|Rudimental ft. Idris Elba & Peter Xan
|London’s Burning
|Sammy Virji, Skepta
|Cops & Robbers
|Sampa The Great
|Can’t Hold Us
|Saya Gray
|..THUS IS WHY ( I DON’T SPRING 4 LOVE )
|sheng
|BENZ 奔驰
|Silver Gore
|All The Good Men
|Sofia Kourtesis
|Sisters
|SOMETHING ELSE, Stephan Jolk ft. BaianaSystem [Alok, Kawz]
|Miçanga
|Sonnee ft. Caleb Virgo
|Heartfalls
|Soulwax
|Run Free
|Starjunk 95
|Beat Keep Rockin’
|Sudan Archives
|DEAD
|Taiki Nulight x P Money x Jolie P
|Stay In Your Lane
|The Cure
|And Nothing Is Forever (Cosmodelica Electric Eden Remix)
|The Glitch Mob
|Wild Inside
|Tom Grennan
|Cool With That
|Tshegue
|MOTO
|UFOs
|UFO
|VLURE ft. Psweatpants
|Something Real
|Wesley Joseph ft. Danny Brown
|Peace of Mind
|Wet Leg
|pond song
|Weval
|MOVING ON
|Woodcamp
|Eatin’ Good
|Yazmin Lacey
|Ain’t I Good For You
|Young Miko
|Wassup
|Yuno
|Gimme Ocean
I 109 brani saranno disponibili dal 19 settembre 2025, con alcuni pezzi che arriveranno tramite aggiornamenti post-lancio. Chi non vuole aspettare l’uscita del gioco può già ascoltare la playlist ufficiale su Spotify.