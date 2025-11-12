EA Sports FC 26: il nuovo aggiornamento dell’11 novembre rivoluziona il gameplay con la Patch 1.11

EA Sports FC 26 - Stadiosport.it

EA Sports ha rilasciato l’Update 1.000.009 (Patch 1.11) per EA Sports FC 26, un aggiornamento di grande portata che interviene in profondità su attacco, difesa, portieri, Ultimate Team, Clubs e Carriera. L’obiettivo è migliorare la fluidità del gioco, correggere bug segnalati dalla community e bilanciare meglio le meccaniche di IA e input dei giocatori.

Gameplay: attacco più dinamico e difesa meno automatica

Le modifiche più evidenti riguardano il comportamento dell’attacco e della difesa. Gli attaccanti IA ora effettuano più spesso inserimenti in area, mentre gli attaccanti esterni tendono a sfruttare maggiormente gli spazi liberi invece di arretrare. È stata inoltre migliorata la precisione dei passaggi filtranti e dei cross, che ora rispettano meglio la direzione scelta dal giocatore.

Sul fronte difensivo, gli AI defender marcano in modo meno aggressivo i riceventi al limite dell’area e gestiscono meglio le situazioni sui calci d’angolo corti.

Portieri più intelligenti e realistici

I portieri hanno ricevuto un’importante revisione logica: ora valutano meglio se bloccare o respingere un cross, reagiscono in modo più naturale a un dribbling ravvicinato e non si sbilanciano eccessivamente durante i tiri al volo sul secondo palo. Anche i portieri CPU non terranno più troppo a lungo il pallone, evitando tocchi inutili.

Correzioni generali di gameplay

Molti bug fastidiosi sono stati eliminati:

Risolti problemi di indicatore giocatore , passaggi aerei non precisi e tiri scivolati non richiesti .

, e . Migliorata la logica dell’arbitro nei contatti da dietro.

nei contatti da dietro. Eliminati casi in cui il giocatore restava immobile dopo una deviazione o quando si tentava un passaggio al portiere che diventava un colpo di testa involontario.

o quando si tentava un che diventava un colpo di testa involontario. Fix per Player Switching e movimenti errati dei ricevitori.

Ultimate Team: più trasparenza e meno bug

La modalità Ultimate Team riceve la possibilità di visualizzare le Evoluzioni disponibili per ogni giocatore direttamente dal menu Azioni. Inoltre, è stata ridotta la frequenza dei “walkout” di giocatori a basso rating, migliorata la gestione degli Obiettivi preferiti e corretti diversi errori visivi in Evoluzioni, Obiettivi e Draft.

Clubs: miglioramenti al matchmaking e all’HUD

In Clubs è ora possibile limitare gli indicatori dei giocatori per una visuale più pulita. I portieri IA reagiscono correttamente ai rigori, e le posizioni nei match “drop-in” si adattano meglio all’archetipo del giocatore. Sistemati anche bug relativi a kit, matchmaking e personalizzazione del Pro.

Carriera: gestione infortuni e maglie migliorata

La modalità Carriera introduce nuove funzioni utili: nella schermata di gestione squadra è ora visibile un banner informativo sugli infortuni (con durata e gravità), e si può salvare il kit predefinito per le partite. Migliorati anche i messaggi d’errore, i rinnovi contrattuali, la logica delle aspettative del consiglio e la visualizzazione delle statistiche dei giocatori.

Aggiornamenti generali, audio e visuali

L’interfaccia del Season Pass è stata aggiornata, con anteprime più chiare dei premi. Migliorate le prestazioni su PC (risolti due crash specifici) e su Switch 2, dove un tutorial Joy-Con poteva restare bloccato. Corrette diverse animazioni e inquadrature durante le partite e migliorate la stabilità e la gestione del crossplay.

Un aggiornamento sostanzioso che segna una svolta

Questa Patch 1.11 si configura come uno dei più completi interventi di manutenzione e bilanciamento dall’uscita di EA Sports FC 26. Gli sviluppatori di EA promettono ulteriori update nei prossimi giorni per perfezionare ulteriormente l’esperienza, soprattutto nelle modalità online competitive.

