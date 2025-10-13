EA Sports FC 26: I giocatori più forti fisicamente – Classifica Completa

La forza fisica è una delle statistiche più sottovalutate nel calcio moderno e nei videogiochi come EA Sports FC 26, ma può fare la differenza tanto in attacco quanto in difesa. Che si tratti di costruire una squadra basata sulla fisicità in Ultimate Team o di puntare a un gruppo resistente in Carriera Road to Glory, conoscere i giocatori con la forza più alta è fondamentale. Alcuni di loro, come Yilmaz, combinano potenza e velocità, risultando letali in campo.
Come viene calcolata la statistica “Fisico” in FC 26
Nel nuovo capitolo di EA Sports, il valore Fisico (Physical) che appare sulle carte di Ultimate Team è composto da quattro parametri chiave: Salto, Resistenza, Forza e Aggressività. Anche l’altezza del giocatore incide in modo importante, soprattutto per chi cerca difensori dominanti o attaccanti impossibili da spostare.
In modalità Carriera, inoltre, l’età è un fattore da non trascurare: i giovani con buoni attributi fisici possono diventare autentici colossi dopo pochi anni di crescita tecnica.
I giocatori più forti fisicamente in EA Sports FC 26
La seguente classifica è basata sulle valutazioni ufficiali di EA Sports FC 26 e non include ICON o carte speciali di Ultimate Team. Tutti i giocatori elencati sono disponibili nelle versioni base del gioco.
|Nome
|Club
|Ruolo
|Età
|Altezza
|Overall
|Forza
|Fisico
|Viktor Gyökeres
|Arsenal
|ST
|27
|1,88 m
|87
|91
|91
|Joelinton
|Newcastle
|CM
|29
|1,85 m
|82
|90
|90
|Yilmaz
|Galatasaray
|LM
|25
|1,85 m
|80
|90
|90
|Erling Haaland
|Manchester City
|ST
|25
|1,96 m
|90
|93
|88
|Sergej Milinkovic-Savic
|Al Hilal
|CM
|30
|1,93 m
|84
|90
|88
|Davinson Sánchez
|Galatasaray
|CB
|29
|1,88 m
|82
|90
|88
|Tomas Chory
|Slavia Praha
|ST
|30
|2,01 m
|75
|95
|88
|Ahmet Gürleyen
|Hansa Rostock
|CB
|26
|1,93 m
|68
|93
|88
|Tim Kleindienst
|Mönchengladbach
|ST
|30
|1,93 m
|81
|87
|88
|Vincent Janssen
|Royal Antwerp
|ST
|31
|1,83 m
|77
|91
|88
|Virgil van Dijk
|Liverpool
|CB
|34
|1,93 m
|90
|93
|87
|Harold Moukoudi
|AEK Atene
|CB
|27
|1,91 m
|76
|93
|87
|Armando Méndez
|Lanús
|RB
|29
|1,75 m
|71
|95
|87
|Cédric Kipré
|Ipswich Town
|CB
|28
|1,93 m
|74
|94
|87
|Elias Gómez
|Vélez Sarsfield
|LB
|31
|1,75 m
|73
|87
|87
|Josh Laurent
|Burnley
|CDM
|30
|1,88 m
|73
|87
|87
|Calvin Bassey
|Fulham
|CB
|25
|1,85 m
|78
|88
|87
|Wout Weghorst
|Ajax
|ST
|33
|1,98 m
|78
|92
|87
|Pathé Ciss
|Rayo Vallecano
|CDM
|31
|1,85 m
|77
|88
|87
|Jonathan Tah
|Bayern Monaco
|CB
|29
|1,96 m
|87
|91
|86
|Antonio Rüdiger
|Real Madrid
|CB
|32
|1,91 m
|86
|91
|86
|William Pacho
|PSG
|CB
|23
|1,88 m
|86
|89
|86
|Nikola Milenkovic
|Nottingham Forest
|CB
|27
|1,96 m
|83
|90
|86
|Brian Kaltak
|Perth Glory
|CB
|31
|1,80 m
|68
|92
|86
|Luis Advíncula
|Boca Juniors
|RB
|35
|1,80 m
|75
|88
|86
|Michael Frey
|QPR
|ST
|31
|1,88 m
|70
|91
|86
|Joao Klauss
|St. Louis City SC
|ST
|28
|1,91 m
|72
|90
|86
|Maximiliano Falcón
|Inter Miami CF
|CB
|28
|1,78 m
|70
|82
|86
|Federico Baschirotto
|Cremonese
|CB
|28
|1,83 m
|75
|88
|86
|Zaid Romero
|Club Brugge
|CB
|25
|1,93 m
|72
|91
|86
|Karlo Muhar
|CFR Cluj
|CDM
|29
|1,91 m
|69
|88
|86
|Ionuț Stoica
|FC Hermannstadt
|CB
|37
|1,85 m
|68
|90
|86
Analisi: forza, età e potenziale futuro
Osservando la classifica, emergono alcuni nomi noti e altre sorprese. Gyökeres si conferma tra i più completi grazie al suo mix di velocità e potenza. Haaland resta un colosso assoluto, mentre difensori come Van Dijk, Rüdiger e Milenkovic combinano fisicità con leadership difensiva.
Curioso il caso di Baschirotto della Cremonese, uno dei pochi italiani presenti nella top mondiale per forza, segno del crescente valore fisico dei giocatori della Serie A.
Per chi gioca la Carriera Allenatore, atleti come Bassey, Pacho e Yilmaz rappresentano ottimi investimenti a medio termine, grazie alla giovane età e al margine di crescita.
In EA Sports FC 26, la forza fisica non è solo una statistica accessoria: influenza contrasti, resistenza ai duelli e controllo della palla sotto pressione. Costruire una squadra bilanciata tra velocità e potenza può essere la chiave per vincere sia online che offline.
Se l’obiettivo è dominare nel corpo a corpo e difendere ogni pallone, questi sono i giocatori da non lasciare fuori dalla tua formazione.