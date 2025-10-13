Tech News

EA Sports FC 26: I giocatori più forti fisicamente – Classifica Completa

Di x0xShinobix0x 2 minuti di lettura
EA Sports FC 26 rivoluziona la modalità Club con tante novità
EA Sports FC 26 - Stadiosport.it

La forza fisica è una delle statistiche più sottovalutate nel calcio moderno e nei videogiochi come EA Sports FC 26, ma può fare la differenza tanto in attacco quanto in difesa. Che si tratti di costruire una squadra basata sulla fisicità in Ultimate Team o di puntare a un gruppo resistente in Carriera Road to Glory, conoscere i giocatori con la forza più alta è fondamentale. Alcuni di loro, come Yilmaz, combinano potenza e velocità, risultando letali in campo.

Come viene calcolata la statistica “Fisico” in FC 26

Nel nuovo capitolo di EA Sports, il valore Fisico (Physical) che appare sulle carte di Ultimate Team è composto da quattro parametri chiave: Salto, Resistenza, Forza e Aggressività. Anche l’altezza del giocatore incide in modo importante, soprattutto per chi cerca difensori dominanti o attaccanti impossibili da spostare.
In modalità Carriera, inoltre, l’età è un fattore da non trascurare: i giovani con buoni attributi fisici possono diventare autentici colossi dopo pochi anni di crescita tecnica.

I giocatori più forti fisicamente in EA Sports FC 26

La seguente classifica è basata sulle valutazioni ufficiali di EA Sports FC 26 e non include ICON o carte speciali di Ultimate Team. Tutti i giocatori elencati sono disponibili nelle versioni base del gioco.

NomeClubRuoloEtàAltezzaOverallForzaFisico
Viktor GyökeresArsenalST271,88 m879191
JoelintonNewcastleCM291,85 m829090
YilmazGalatasarayLM251,85 m809090
Erling HaalandManchester CityST251,96 m909388
Sergej Milinkovic-SavicAl HilalCM301,93 m849088
Davinson SánchezGalatasarayCB291,88 m829088
Tomas ChorySlavia PrahaST302,01 m759588
Ahmet GürleyenHansa RostockCB261,93 m689388
Tim KleindienstMönchengladbachST301,93 m818788
Vincent JanssenRoyal AntwerpST311,83 m779188
Virgil van DijkLiverpoolCB341,93 m909387
Harold MoukoudiAEK AteneCB271,91 m769387
Armando MéndezLanúsRB291,75 m719587
Cédric KipréIpswich TownCB281,93 m749487
Elias GómezVélez SarsfieldLB311,75 m738787
Josh LaurentBurnleyCDM301,88 m738787
Calvin BasseyFulhamCB251,85 m788887
Wout WeghorstAjaxST331,98 m789287
Pathé CissRayo VallecanoCDM311,85 m778887
Jonathan TahBayern MonacoCB291,96 m879186
Antonio RüdigerReal MadridCB321,91 m869186
William PachoPSGCB231,88 m868986
Nikola MilenkovicNottingham ForestCB271,96 m839086
Brian KaltakPerth GloryCB311,80 m689286
Luis AdvínculaBoca JuniorsRB351,80 m758886
Michael FreyQPRST311,88 m709186
Joao KlaussSt. Louis City SCST281,91 m729086
Maximiliano FalcónInter Miami CFCB281,78 m708286
Federico BaschirottoCremoneseCB281,83 m758886
Zaid RomeroClub BruggeCB251,93 m729186
Karlo MuharCFR ClujCDM291,91 m698886
Ionuț StoicaFC HermannstadtCB371,85 m689086

Analisi: forza, età e potenziale futuro

Osservando la classifica, emergono alcuni nomi noti e altre sorprese. Gyökeres si conferma tra i più completi grazie al suo mix di velocità e potenza. Haaland resta un colosso assoluto, mentre difensori come Van Dijk, Rüdiger e Milenkovic combinano fisicità con leadership difensiva.
Curioso il caso di Baschirotto della Cremonese, uno dei pochi italiani presenti nella top mondiale per forza, segno del crescente valore fisico dei giocatori della Serie A.
Per chi gioca la Carriera Allenatore, atleti come Bassey, Pacho e Yilmaz rappresentano ottimi investimenti a medio termine, grazie alla giovane età e al margine di crescita.

In EA Sports FC 26, la forza fisica non è solo una statistica accessoria: influenza contrasti, resistenza ai duelli e controllo della palla sotto pressione. Costruire una squadra bilanciata tra velocità e potenza può essere la chiave per vincere sia online che offline.

Se l’obiettivo è dominare nel corpo a corpo e difendere ogni pallone, questi sono i giocatori da non lasciare fuori dalla tua formazione.

