EA Sports FC 26: I giocatori più forti fisicamente – Classifica Completa

La forza fisica è una delle statistiche più sottovalutate nel calcio moderno e nei videogiochi come EA Sports FC 26, ma può fare la differenza tanto in attacco quanto in difesa. Che si tratti di costruire una squadra basata sulla fisicità in Ultimate Team o di puntare a un gruppo resistente in Carriera Road to Glory, conoscere i giocatori con la forza più alta è fondamentale. Alcuni di loro, come Yilmaz, combinano potenza e velocità, risultando letali in campo.

Come viene calcolata la statistica “Fisico” in FC 26

Nel nuovo capitolo di EA Sports, il valore Fisico (Physical) che appare sulle carte di Ultimate Team è composto da quattro parametri chiave: Salto, Resistenza, Forza e Aggressività. Anche l’altezza del giocatore incide in modo importante, soprattutto per chi cerca difensori dominanti o attaccanti impossibili da spostare.

In modalità Carriera, inoltre, l’età è un fattore da non trascurare: i giovani con buoni attributi fisici possono diventare autentici colossi dopo pochi anni di crescita tecnica.

I giocatori più forti fisicamente in EA Sports FC 26

La seguente classifica è basata sulle valutazioni ufficiali di EA Sports FC 26 e non include ICON o carte speciali di Ultimate Team. Tutti i giocatori elencati sono disponibili nelle versioni base del gioco.

Nome Club Ruolo Età Altezza Overall Forza Fisico Viktor Gyökeres Arsenal ST 27 1,88 m 87 91 91 Joelinton Newcastle CM 29 1,85 m 82 90 90 Yilmaz Galatasaray LM 25 1,85 m 80 90 90 Erling Haaland Manchester City ST 25 1,96 m 90 93 88 Sergej Milinkovic-Savic Al Hilal CM 30 1,93 m 84 90 88 Davinson Sánchez Galatasaray CB 29 1,88 m 82 90 88 Tomas Chory Slavia Praha ST 30 2,01 m 75 95 88 Ahmet Gürleyen Hansa Rostock CB 26 1,93 m 68 93 88 Tim Kleindienst Mönchengladbach ST 30 1,93 m 81 87 88 Vincent Janssen Royal Antwerp ST 31 1,83 m 77 91 88 Virgil van Dijk Liverpool CB 34 1,93 m 90 93 87 Harold Moukoudi AEK Atene CB 27 1,91 m 76 93 87 Armando Méndez Lanús RB 29 1,75 m 71 95 87 Cédric Kipré Ipswich Town CB 28 1,93 m 74 94 87 Elias Gómez Vélez Sarsfield LB 31 1,75 m 73 87 87 Josh Laurent Burnley CDM 30 1,88 m 73 87 87 Calvin Bassey Fulham CB 25 1,85 m 78 88 87 Wout Weghorst Ajax ST 33 1,98 m 78 92 87 Pathé Ciss Rayo Vallecano CDM 31 1,85 m 77 88 87 Jonathan Tah Bayern Monaco CB 29 1,96 m 87 91 86 Antonio Rüdiger Real Madrid CB 32 1,91 m 86 91 86 William Pacho PSG CB 23 1,88 m 86 89 86 Nikola Milenkovic Nottingham Forest CB 27 1,96 m 83 90 86 Brian Kaltak Perth Glory CB 31 1,80 m 68 92 86 Luis Advíncula Boca Juniors RB 35 1,80 m 75 88 86 Michael Frey QPR ST 31 1,88 m 70 91 86 Joao Klauss St. Louis City SC ST 28 1,91 m 72 90 86 Maximiliano Falcón Inter Miami CF CB 28 1,78 m 70 82 86 Federico Baschirotto Cremonese CB 28 1,83 m 75 88 86 Zaid Romero Club Brugge CB 25 1,93 m 72 91 86 Karlo Muhar CFR Cluj CDM 29 1,91 m 69 88 86 Ionuț Stoica FC Hermannstadt CB 37 1,85 m 68 90 86

Analisi: forza, età e potenziale futuro

Osservando la classifica, emergono alcuni nomi noti e altre sorprese. Gyökeres si conferma tra i più completi grazie al suo mix di velocità e potenza. Haaland resta un colosso assoluto, mentre difensori come Van Dijk, Rüdiger e Milenkovic combinano fisicità con leadership difensiva.

Curioso il caso di Baschirotto della Cremonese, uno dei pochi italiani presenti nella top mondiale per forza, segno del crescente valore fisico dei giocatori della Serie A.

Per chi gioca la Carriera Allenatore, atleti come Bassey, Pacho e Yilmaz rappresentano ottimi investimenti a medio termine, grazie alla giovane età e al margine di crescita.

In EA Sports FC 26, la forza fisica non è solo una statistica accessoria: influenza contrasti, resistenza ai duelli e controllo della palla sotto pressione. Costruire una squadra bilanciata tra velocità e potenza può essere la chiave per vincere sia online che offline.

Se l’obiettivo è dominare nel corpo a corpo e difendere ogni pallone, questi sono i giocatori da non lasciare fuori dalla tua formazione.

