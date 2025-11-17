EA Sports FC 26 Festival of Football Captains: la nuova rivoluzione della chimica in Ultimate Team

EA Sports FC 26 - Stadiosport.it

Il Festival of Football debutta ufficialmente in EA Sports FC 26 e introduce una delle novità più importanti dell’intero ciclo: i Captains, carte speciali pensate per rivoluzionare la gestione della chimica in Ultimate Team. Il tema del Festival accompagnerà i giocatori per tutto l’anno, celebrando le competizioni internazionali che culmineranno con i Mondiali 2026. Così come accaduto in FIFA 23 durante Qatar 2022, ci si aspetta che questa macro-promozione torni più volte durante la stagione.

All’avvio dell’evento, sono disponibili 44 carte Captains, con ulteriori versioni in arrivo tramite obiettivi e SBC. Una delle caratteristiche più apprezzate è la presenza di calciatori sia del settore maschile sia di quello femminile, ampliando in modo significativo le possibilità di costruzione delle rose ibride.

Come funziona la chimica dei Festival of Football Captains

Le nuove carte FoF Captains sono state progettate per fornire un boost di chimica unico nel suo genere, molto più potente delle carte standard. Ogni Capitano garantisce:

Tre link per la nazione

Un link per il club

Un link per la lega

Questo significa che un singolo FoF Captain può già fornire fino a 3 punti di chimica potenziali legati alla nazionalità, senza alcun altro collegamento aggiuntivo. È una differenza enorme rispetto alle carte oro standard, che offrono solo un link a nazione, club e campionato.

Per capire l’impatto concreto della novità, basta osservare la carta Robert Lewandowski FoF Captains, che garantisce automaticamente:

Tre link Polonia

Un link FC Barcelona

Un link La Liga

Con questo sistema, per raggiungere due punti di chimica nazionali non saranno più necessari cinque giocatori della stessa nazione: con un FoF Captain ne basteranno tre. È una svolta che agevola moltissimo la creazione di squadre ibride, consentendo di combinare leghe e campionati diversi con maggiore libertà.

Una nuova via di mezzo tra Eroi e Icone

I FoF Captains si collocano in una posizione intermedia tra le già note carte Hero e Icon. Gli Eroi offrono un link extra per la lega, mentre le Icone potenziano la nazionalità, garantendo però un collegamento a ogni campionato del gioco e risultando quindi più versatili per le squadre multi-league.

I Captains non raggiungono la potenza delle Icone, ma offrono comunque una soluzione innovativa e strategica per ottenere chimica elevata con meno sacrifici. Questo li rende preziosi soprattutto nelle prime settimane del gioco, quando costruire squadre competitive e ibride è sempre più complesso.

I migliori bookmaker