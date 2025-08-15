EA Sports FC 26: Ecco le 12 nuove Icone che arricchiranno il gioco

EA Sports FC 26 - Stadiosport.it

Electronic Arts ha ufficialmente tolto il velo sulle 12 nuove Icone di EA Sports FC 26, confermando le voci circolate negli ultimi mesi e regalando ai fan un elenco di leggende senza tempo. Tra i nomi più attesi spiccano due fuoriclasse italiani, Giorgio Chiellini e Francesco Totti, affiancati dall’iconico Zlatan Ibrahimovic, scelto anche come atleta di copertina della Ultimate Edition.

Le Icone sono carte speciali dedicate a calciatori e calciatrici che hanno segnato la storia di questo sport, sia per le prestazioni sul campo che per il carisma fuori da esso. Oltre a statistiche potenziate, offrono un forte valore simbolico per i giocatori di Ultimate Team e non solo. Alcune di queste sono già disponibili su EA Sports FC Mobile, permettendo di vivere in anteprima la magia delle leggende.

Le 12 nuove Icone con valutazione overall

Zlatan Ibrahimović – 92

– 92 Alex Morgan – 91

– 91 Andrés Iniesta – 91

– 91 Toni Kroos – 90

– 90 Caroline Seger – 90

– 90 Giorgio Chiellini – 89

– 89 Sissi – 88

– 88 Francesco Totti – 89

– 89 Marcelo – 89

– 89 Steffi Jones – 89

– 89 Oliver Kahn – 90

– 90 Cha Bum-Kun – 88

Il legame con la modalità Club e gli Archetipi

Le novità non si fermano a Ultimate Team. In EA Sports FC 26, le nuove Icone avranno un ruolo chiave anche nella modalità Club, dove saranno l’ispirazione per alcuni dei tredici Archetipi che definiscono lo stile di gioco dei calciatori personalizzati dagli utenti. EA ha già svelato alcuni abbinamenti:

Ibrahimović : Target, per dominare fisicamente nell’area avversaria

: Target, per dominare fisicamente nell’area avversaria Alex Morgan : Finisher, finalizzatrice letale

: Finisher, finalizzatrice letale Toni Kroos : Maestro, regista e dominatore del centrocampo

: Maestro, regista e dominatore del centrocampo Oliver Kahn : Shot Stopper, portiere reattivo e leader difensivo

: Shot Stopper, portiere reattivo e leader difensivo Andrés Iniesta: Creator, genio della costruzione offensiva

Novità su EA Sports FC Mobile e sfide speciali

Le Icone maschili sono già disponibili su EA Sports FC Mobile, dove è possibile sbloccare la carta di Ibrahimovic tramite le Cronache, rivivendo i momenti più iconici della sua carriera. Inoltre, nel mese di agosto verranno lanciate sfide speciali in-game che offriranno ricompense esclusive legate alle nuove leggende.

Bonus prenotazione della Ultimate Edition

Chi prenoterà EA Sports FC 26 Ultimate Edition entro il 26 agosto riceverà un Debut ICON non scambiabile, selezionabile da un roster di 15 leggende, incluse le nuove aggiunte e campioni come Ronaldo Nazário, Thierry Henry e Steven Gerrard. Questa carta sarà utilizzabile dal 19 settembre grazie all’accesso anticipato e si trasformerà a novembre nella versione Champion, che celebra il momento in cui il giocatore è diventato campione.