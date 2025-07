EA Sports FC 26 disponibile in pre-order su Amazon al prezzo minimo garantito

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per EA Sports FC 26, il nuovo capitolo del simulatore calcistico più amato (e discusso) al mondo. Dopo il reveal trailer e l’annuncio delle prime novità, oggi è già possibile preordinare il gioco su Amazon al prezzo minimo garantito di 78,99€ per l’edizione Standard. Un’occasione ghiotta per tutti gli appassionati che desiderano assicurarsi il titolo al prezzo più basso possibile.

Amazon, infatti, applica la garanzia del miglior prezzo, permettendo a chi preordina ora di ricevere il gioco pagando la cifra più bassa applicata fino al giorno dell’uscita. Se desideri accedere direttamente alla pagina ufficiale del prodotto, puoi farlo cliccando sul box dedicato presente in fondo a questo articolo.

Un nuovo inizio per EA Sports FC

EA Sports FC 26 – Stadiosport.it

Dopo un FC 25 che ha lasciato l’amaro in bocca a molti fan e ha registrato un calo d’interesse mai visto prima, FC 26 promette un netto cambio di rotta. EA Sports sembra aver ascoltato le critiche, e punta a rilanciare il brand con migliorie tangibili su ogni fronte del gameplay.

Questa edizione si presenta con un realismo ancora più spinto, nuove animazioni, una gestione della fisica del pallone migliorata e una maggiore reattività nei comandi. Ma non è tutto: il gioco offrirà due esperienze distinte, una più realistica e immersiva per chi ama il calcio simulativo, e una più competitiva per i giocatori eSport e da online ranked.

Modalità di gioco: tante novità in arrivo

Nel nuovo EA Sports FC 26 troveremo tutte le modalità classiche, ma con alcuni ritocchi che potrebbero fare la differenza:

Modalità Carriera : ancora protagonista, riceverà un aggiornamento profondo per renderla finalmente al passo coi tempi. Si parla di più libertà gestionale, nuovi menù e interazioni più realistiche .

: ancora protagonista, riceverà un aggiornamento profondo per renderla finalmente al passo coi tempi. Si parla di . Ultimate Team : la modalità più giocata sarà ovviamente al centro dell’attenzione, con meccaniche riviste, nuove carte, evoluzioni dinamiche e un bilanciamento promesso per evitare i problemi di pay-to-win.

: la modalità più giocata sarà ovviamente al centro dell’attenzione, con e un bilanciamento promesso per evitare i problemi di pay-to-win. Modalità Club : dedicata al gioco cooperativo online, sarà ulteriormente potenziata per offrire un’esperienza condivisa più coinvolgente e tattica.

: dedicata al gioco cooperativo online, sarà ulteriormente potenziata per offrire un’esperienza condivisa più coinvolgente e tattica. Tornei e Amichevoli offline : sempre presenti per chi ama il calcio da divano e con amici.

: sempre presenti per chi ama il calcio da divano e con amici. Rush: modalità arcade amata in FC 25, dovrebbe tornare anche quest’anno con nuove ambientazioni e regole.

Un’edizione Standard senza fronzoli

Il preordine disponibile oggi su Amazon riguarda la versione Standard, priva quindi dei bonus esclusivi inclusi nella Deluxe Edition. Ma per chi vuole solo il gioco e pagarne il meno possibile, questa è la scelta più logica, soprattutto approfittando del prezzo bloccato.

Perché conviene acquistarlo ora su Amazon

Preordinare EA Sports FC 26 su Amazon offre due vantaggi concreti:

Prezzo minimo garantito: se il prezzo scende prima del lancio, pagherai comunque il più basso applicato. Un vantaggio che nessun altro store fisico può offrire con la stessa affidabilità. Consegna a domicilio il giorno dell’uscita: niente code, niente download da ore infinite, ricevi direttamente il disco pronto da inserire nella tua console.

Inoltre, se attivi Amazon Prime, puoi ottenere spedizione gratuita e veloce, oltre a una prova di 30 giorni gratis del servizio.

Nessun prodotto trovato.