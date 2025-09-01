EA SPORTS FC 26: debutta lo Stadio Diego Armando Maradona

EA SPORTS FC 26 - Stadiosport.it

Electronic Arts ha ufficializzato una novità che farà felici i tifosi del Napoli e gli appassionati di calcio: lo Stadio Diego Armando Maradona sarà finalmente incluso in EA SPORTS FC 26, in uscita il 19 settembre 2025 con early access. L’arrivo del celebre impianto partenopeo nel gioco è frutto di un accordo tra EA SPORTS e il Comune di Napoli, che ha permesso di realizzare una riproduzione estremamente realistica dello stadio, destinata a regalare un’esperienza senza precedenti ai videogiocatori.

Con questa aggiunta, il Maradona diventa il terzo stadio ufficiale della Serie A Enilive presente in FC 26, affiancandosi all’Allianz Stadium di Torino e al Bluenergy Stadium di Udine. È un passo importante per accrescere l’autenticità del titolo e rafforzare il legame tra EA SPORTS e il calcio italiano, offrendo ai fan un’esperienza che si avvicina sempre di più alla realtà.

Una ricostruzione fedele per un’immersione totale

I team tecnici di EA SPORTS hanno lavorato direttamente a Napoli, realizzando rilievi accurati e catturando immagini, video e suoni dell’ambiente circostante. L’obiettivo era ricreare in digitale ogni dettaglio dello stadio, dalle tribune al campo, fino all’atmosfera unica che si vive sugli spalti.

“Siamo entusiasti di portare il leggendario Stadio Diego Armando Maradona in FC 26”, ha dichiarato James Taylor, Director of Football Partnerships di EA SPORTS. “Il feedback della community è stato fondamentale e siamo felici di poter soddisfare la richiesta dei tifosi. Non vediamo l’ora di vedere i sostenitori del Napoli festeggiare nel loro stadio, dentro e fuori dal gioco”.

Orgoglio per Napoli e visibilità globale

L’accordo ha un valore che va oltre l’aspetto videoludico. Secondo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, l’inserimento dello stadio nel gioco è:

“Un’occasione per raccontare Napoli e il suo tifo a tutto il mondo. È motivo di orgoglio per la città e un modo per avvicinare i giovani a questa passione attraverso il videogioco. L’atmosfera vibrante dello stadio accompagnerà la squadra Campione d’Italia anche in digitale”.

Una partnership sempre più solida con SSC Napoli

L’inclusione del Maradona in FC 26 è il frutto di una collaborazione pluriennale tra EA SPORTS e SSC Napoli. Negli ultimi anni, questa partnership ha già portato al ritorno della licenza ufficiale del club e all’introduzione di Diego Armando Maradona come Icona in FC 25. Ora, con l’arrivo dello stadio, si compie un ulteriore passo per celebrare la storia del club e la passione dei suoi tifosi.

“Siamo felici di vedere finalmente il nostro stadio rappresentato in-game”, ha commentato Tommaso Bianchini, Direttore Generale Area Business di SSC Napoli. “Dopo la conquista dello scudetto 2024/25 e a un anno dal centenario, offrire ai tifosi la possibilità di rivivere le emozioni del Maradona anche in digitale è davvero speciale”.

Un traguardo per EA SPORTS FC 26 e per i tifosi

Con milioni di giocatori attivi in oltre 100 Paesi, la serie EA SPORTS FC continua a puntare sull’autenticità e sulla fedeltà al calcio reale. L’arrivo dello Stadio Diego Armando Maradona in FC 26 rappresenta non solo un riconoscimento per il Napoli e i suoi sostenitori, ma anche una chiara dimostrazione dell’impegno di EA SPORTS nel raccontare al meglio la Serie A e il calcio italiano.

Il debutto dello stadio segna un nuovo passo avanti nell’esperienza videoludica: un’occasione imperdibile per i fan di vivere da vicino le emozioni del Maradona, sia sugli spalti reali che sullo schermo