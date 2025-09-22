EA Sports FC 26: Come sbloccare il Mercato Trasferimenti in Ultimate Team

EA Sports FC 26 - Stadiosport.it

Con l’uscita di EA Sports FC 26, milioni di appassionati hanno iniziato una nuova stagione nella modalità più popolare: Ultimate Team. Chi apre un nuovo profilo, però, si trova subito di fronte a un limite importante: il Mercato Trasferimenti è bloccato. Senza questa funzione non è possibile acquistare o vendere calciatori e oggetti, limitando la crescita della propria squadra.

Per ottenere l’accesso bisogna completare una serie di obiettivi fondamentali che fungono anche da guida per imparare le varie modalità di gioco.

Come sbloccare il Mercato Trasferimenti

Gli obiettivi sono divisi in quattro gruppi principali:

1. Nuovi Inizi

Completare l’esercizio Passaggi e Tiri

Giocare 3 partite Squadre Allestite (a qualsiasi difficoltà)

Affrontare la Squadra in Evidenza nelle Squadre Allestite

Segnare 5 reti in qualunque modalità di Ultimate Team

Completare il gruppo Fondamenti del Calcio

2. Uscire dal Guscio

Giocare 3 partite Lampo

Completare l’evoluzione introduttiva Premi Fondamentali

Segnare 10 reti in Ultimate Team

Giocare 5 partite in qualunque modalità

3. Fare Sul Serio

Giocare 5 partite Lampo

Giocare 5 partite Squadre Allestite ad almeno difficoltà Semi-Pro

Giocare 5 partite Rivali

Giocare 15 partite complessive in Ultimate Team

4. Sulla Strada Giusta

Giocare 10 partite in Ultimate Team

Completare 5 bonus Lampo

Effettuare 25 assist in qualunque modalità

Portare a termine 2 gruppi di Sfide Creazione Rosa

Dopo il completamento

Una volta terminato l’ultimo gruppo (Sulla Strada Giusta), l’accesso al Mercato Trasferimenti non è immediato:

su console si sblocca dopo 24 ore,

si sblocca dopo 24 ore, su PC si sblocca dopo 48 ore.

In questo periodo di attesa si possono già vendere oggetti sul mercato per accumulare crediti, ma non è ancora possibile cercare o acquistare calciatori.

Perché il mercato è bloccato inizialmente

EA Sports spiega che questa limitazione serve a proteggere l’economia di gioco e a prevenire comportamenti scorretti, introducendo i nuovi giocatori a Ultimate Team in maniera più graduale. In questo modo si salvaguarda l’integrità del sistema e si rafforza la fiducia della comunità fin dal primo giorno

