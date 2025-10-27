EA Sports FC 26: Come sbloccare e potenziare gli Archetipi nella modalità Clubs

EA Sports FC 26 - Stadiosport.it

La modalità Clubs di EA Sports FC 26 ha ricevuto una delle sue revisioni più importanti, introducendo un nuovo sistema di progressione basato sugli Archetipi e sui Punti Attributo. Questa modalità, che permette fino a 11 giocatori di unirsi in una stessa squadra, ora richiede una gestione più strategica della crescita del proprio calciatore virtuale. Ecco una guida completa e chiara su come sbloccare e migliorare gli Archetipi.

Come funzionano gli Archetipi

Quando crei il tuo giocatore in Clubs, devi scegliere un Archetipo iniziale, che definisce la base dei tuoi attributi e il tuo stile di gioco. Ogni Archetipo rappresenta un ruolo specifico:

Target Man , ideale per chi gioca in attacco come centravanti fisico.

, ideale per chi gioca in attacco come centravanti fisico. Recycler , perfetto per un centrocampista difensivo che distribuisce palloni.

, perfetto per un centrocampista difensivo che distribuisce palloni. Altri Archetipi coprono tutte le posizioni chiave, dal difensore al portiere, fino agli esterni rapidi o ai trequartisti tecnici.

A differenza dei vecchi Skill Trees con punti esperienza, ora il progresso dipende da come usi e potenzi ciascun Archetipo individualmente.

Come sbloccare nuovi Archetipi in EA FC 26 Clubs

Ci sono tre metodi principali per sbloccare nuovi Archetipi:

1. Acquisto con Coins o EA Sports FC Points

All’interno del menu Giocatore → Archetipi, puoi visualizzare tutti i 13 Archetipi disponibili.

Seleziona quello che vuoi sbloccare.

Sul lato destro dello schermo vedrai due opzioni: Sblocca con 25.000 Coins Sblocca con 200 EA Sports FC Points

Una volta scelta l’opzione, conferma l’acquisto e l’Archetipo sarà immediatamente disponibile.



2. Utilizzo dei Token di Sblocco Archetipi

Sotto le opzioni di acquisto troverai anche la possibilità di usare un Archetype Unlock Token (icona argento).

Questi token si ottengono:

Completando obiettivi specifici all’interno del gioco.

all’interno del gioco. Avanzando nel Season Pass di EA Sports FC 26.

Per esempio, uno dei primi token viene sbloccato raggiungendo il livello 14 del Season Pass.

La progressione del Pass è condivisa tra tutte le modalità di gioco, quindi non serve giocare solo a Clubs per ottenere i token.

Come potenziare gli Archetipi

Ogni Archetipo può essere migliorato solo giocando e guadagnando esperienza mentre lo utilizzi. Dopo ogni partita, l’esperienza ottenuta si converte in Punti Attributo, che potrai investire per alzare le statistiche del tuo giocatore.

Per farlo:

Vai nel menu Giocatore → Modifica Archetipi. Seleziona l’Archetipo attivo. Premi su Modifica e scegli gli attributi da migliorare.

Ogni upgrade costa un certo numero di Punti Attributo, che cresce con il livello dello stat:

A 70 di velocità, un punto può bastare per aumentare di 1.

A 85, invece, potrebbero servirne anche 12 per migliorare di un solo punto.

Dopo aver distribuito i punti, seleziona Conferma per rendere permanenti le modifiche.

Un sistema più profondo e personalizzato

Questo nuovo approccio spinge i giocatori a specializzarsi in ruoli precisi, rendendo la modalità Clubs più tattica e variegata. Ogni Archetipo cresce in base all’uso e può essere potenziato per adattarsi meglio al proprio stile di gioco.

In sostanza, il segreto è giocare costantemente con l’Archetipo che vuoi sviluppare, completare gli obiettivi del Season Pass e gestire con attenzione i tuoi Punti Attributo. Con la giusta combinazione di tempo e strategia, potrai creare il calciatore perfetto per guidare la tua squadra alla vetta delle divisioni di EA Sports FC 26.

I migliori bookmaker