EA Sports FC 26: come impostare tattiche personalizzate e istruzioni giocatore per dominare in Ultimate Team

In EA Sports FC 26, la differenza tra una squadra buona e una imbattibile spesso dipende da come vengono impostate le tattiche personalizzate. Queste permettono di controllare non solo la formazione, ma anche il modo in cui la tua squadra costruisce il gioco e difende senza palla, influenzando l’intero comportamento in campo.

Per accedere alle tattiche personalizzate nella modalità Ultimate Team, entra nella pagina della tua rosa e premi L3 per aprire il menu Gestione squadra sulla sinistra dello schermo. Da qui, seleziona “Tattiche”. All’interno di questo menu potrai modificare:

La formazione , scegliendo quella più adatta ai tuoi giocatori.

, scegliendo quella più adatta ai tuoi giocatori. Lo stile di costruzione , ovvero come la squadra imposta l’azione. Se preferisci il possesso palla, imposta passaggi corti ; se ami sorprendere l’avversario, scegli lo stile contropiede .

, ovvero come la squadra imposta l’azione. Se preferisci il possesso palla, imposta ; se ami sorprendere l’avversario, scegli lo stile . L’approccio difensivo, che determina quanto alta o bassa sarà la tua linea e come i giocatori reagiranno alla perdita del possesso. L’impostazione bilanciata è quella standard, ma se la tua squadra ha resistenza e velocità, puoi optare per Pressing dopo perdita del possesso, che spinge i giocatori a riconquistare subito la palla. Attenzione però: questo stile può lasciare spazio agli avversari in contropiede.

La scelta delle tattiche ideali dipende dal tuo stile di gioco personale. Una squadra con centrocampisti tecnici e difensori solidi, ad esempio, può trarre vantaggio da un gioco di costruzione lenta, mentre un gruppo di attaccanti veloci brilla nel contropiede rapido.

Come cambiare le istruzioni dei giocatori in EA FC 26

Le istruzioni giocatore rappresentano il livello di personalizzazione più dettagliato delle tattiche. Ti consentono di decidere come ogni singolo calciatore si comporterà in campo, sia in fase di possesso sia in fase difensiva.

Per accedervi, entra nel menu Tattiche e premi RB su Xbox o R1 su PlayStation per passare alla scheda Istruzioni giocatore. Da qui seleziona un giocatore e imposta i suoi movimenti preferiti.

Puoi definire ruoli specifici come:

Attaccanti : scegliere “ Smarcati dietro la linea difensiva ” per sfruttare la velocità contro difese lente.

: scegliere “ ” per sfruttare la velocità contro difese lente. Centrocampisti : decidere se devono restare dietro per proteggere la difesa o inserirsi in attacco .

: decidere se devono per proteggere la difesa o . Esterni : impostare se rientrare per supportare la manovra o restare larghi per allargare il gioco.

: impostare se per supportare la manovra o per allargare il gioco. Terzini: stabilire se devono spingere in avanti o restare in copertura.

A schermo vedrai indicatori che mostrano punti di forza e debolezze delle impostazioni scelte: spunte verdi per i vantaggi e punti esclamativi gialli per i rischi tattici. Un diagramma laterale illustra anche il bilanciamento complessivo del tuo piano di gioco.

Impostare correttamente le istruzioni significa valorizzare le caratteristiche dei tuoi giocatori. Ad esempio, un centravanti rapido come Mbappé rende al meglio con “Get in Behind”, mentre un regista come De Bruyne dovrebbe avere libertà di movimento e passaggi creativi.

Combinando tattiche personalizzate e istruzioni individuali, potrai creare una squadra su misura, capace di adattarsi al tuo stile e di dominare sia in Rivals che in Champions, sfruttando al massimo le potenzialità offerte da EA Sports FC 26.

