EA Sports FC 26: come funzionano gli aggiornamenti Ultimate Scream e cosa aspettarsi dal Team 2

L’evento Ultimate Scream è tornato in EA Sports FC 26 Ultimate Team, riportando con sé l’atmosfera di Halloween e una nuova serie di carte speciali ricche di mistero. Dopo qualche anno di assenza, la promozione più “spettrale” della serie EA torna con giocatori disponibili in pacchetti, Sfide Creazione Rosa (SBC), obiettivi speciali ed Evoluzioni dedicate. Tuttavia, molti fan stanno cercando di capire come funzionano gli aggiornamenti dinamici di queste carte, che seguono un sistema unico nel suo genere.

Come funzionano gli upgrade Ultimate Scream in FC 26

A differenza di altre promozioni, le carte Ultimate Scream non ricevono potenziamenti immediati al rilascio, ma due aggiornamenti programmati in momenti specifici dell’anno, legati a eventi lunari simbolici:

1. Primo upgrade – Beaver Moon (5 novembre 2025)

Data: 5 novembre

5 novembre Nome aggiornamento: Beaver Moon

Beaver Moon Effetto: ogni carta riceverà un’aggiunta Role+ in una posizione dove il giocatore non possiede già né Role+ né Role++.

ogni carta riceverà un’aggiunta in una posizione dove il giocatore non possiede già né Role+ né Role++. Tipo di aggiornamento: permanente

2. Secondo upgrade – Cold Moon (4 dicembre 2025)

Data: 4 dicembre

4 dicembre Nome aggiornamento: Cold Moon

Cold Moon Effetto: tutte le posizioni del giocatore riceveranno l’aggiunta Role++ , potenziando in modo significativo la versatilità e l’efficacia in campo.

tutte le posizioni del giocatore riceveranno l’aggiunta , potenziando in modo significativo la versatilità e l’efficacia in campo. Tipo di aggiornamento: permanente

Oltre a questi potenziamenti permanenti, le carte Ultimate Scream riceveranno anche un boost temporaneo di 99 punti su una singola statistica della carta (velocità, tiro, passaggio, dribbling, difesa o fisicità). Questo bonus durerà sette giorni a partire dalla data di ogni aggiornamento, per poi tornare al valore originale una volta trascorsa la settimana.

L’idea, ispirata al ciclo lunare e alla trasformazione “da lupo mannaro”, rende queste carte particolarmente imprevedibili e divertenti da usare durante i periodi di potenziamento.

Le Evoluzioni Ultimate Scream non ricevono upgrade

Chi ama le Evoluzioni dovrà però fare attenzione: le carte Ultimate Scream ottenute tramite percorsi evolutivi non sono idonee a ricevere gli upgrade descritti sopra. I potenziamenti lunari si applicano solo alle carte promozionali originali ottenute nei pacchetti, nelle SBC o negli obiettivi dell’evento.

Le versioni evolute, o quelle che hanno ricevuto elementi cosmetici tramite altre sfide, resteranno quindi statiche.

Possibile arrivo del Team 2

Secondo alcune indiscrezioni della community, EA Sports avrebbe in programma il rilascio di un Ultimate Scream Team 2 il 31 ottobre, in concomitanza con Halloween. Non c’è ancora conferma ufficiale, ma i leaker sostengono che una seconda ondata di carte mostruose arriverà nei pacchetti entro la fine del mese, probabilmente accompagnata da nuove SBC a tema horror e ricompense speciali per gli utenti di Ultimate Team.

Un ritorno da brividi

Ultimate Scream si conferma così uno degli eventi più creativi e apprezzati di EA Sports FC 26, capace di mescolare meccaniche dinamiche, estetica dark e gameplay strategico. Con il doppio aggiornamento Beaver Moon e Cold Moon, i giocatori potranno vivere un’esperienza calcistica letteralmente “sotto la luna piena”, dove le carte più temibili si trasformano almeno per una settimana in autentici mostri da campo.

