EA Sports FC 26: come giocare con gli amici e gestire il crossplay

In EA Sports FC 26, l’esperienza di gioco raggiunge il suo massimo quando condivisa. Che si tratti di sfidare un amico nella modalità Kick Off, collaborare in Ultimate Team, o costruire una squadra da 11 giocatori nei Clubs, giocare in compagnia trasforma ogni partita in una sfida più coinvolgente e divertente. Con l’introduzione del crossplay esteso, ora puoi anche affrontare o affiancare giocatori su piattaforme diverse, aumentando le possibilità di gioco online.

Come giocare con gli amici online in EA FC 26

Per unirti a un amico in Ultimate Team, cerca le modalità che mostrano la voce “Gioca con un amico”. Nei menu, troverai l’indicazione “Solo o Co-Op” sotto il nome della modalità: se compare, significa che puoi affrontarla insieme a qualcuno. Se invece vuoi sfidare direttamente un amico nel tuo Ultimate Team, entra nella sezione “Gioca”, poi nel tab “Gioca contro un amico”. Seleziona il contatto dalla tua lista e invitalo alla partita.

Oltre a Ultimate Team, puoi provare le Co-Op Seasons, dove due giocatori si uniscono per affrontare altre coppie online. Crea o carica una stagione, invita il tuo compagno e affrontate insieme la scalata verso la promozione. Un’altra opzione è la modalità Clubs, l’evoluzione dei vecchi Pro Clubs. Qui fino a 11 giocatori controllano ciascuno un calciatore in campo, collaborando per vincere partite, ottenere promozioni e migliorare il proprio avatar. È una delle esperienze multiplayer più appaganti e longeve dell’intero gioco.

Come giocare in locale (couch co-op)

Chi preferisce il divertimento “da divano” può sempre sfidare o affiancare gli amici in Kick Off, scegliendo squadre e regole personalizzate. Con l’opzione House Rules è possibile modificare liberamente le condizioni di gioco, niente fuorigioco, gol validi solo da fuori area, o partite “senza regole” , rendendo ogni incontro imprevedibile e spassoso.

Come aggiungere amici per il crossplay

Per aggiungere un amico su una piattaforma diversa, apri il menu EA Connect (tasto RT su Xbox o R2 su PlayStation). Qui troverai la sezione Player Search, da cui accedere a “Aggiungi amico”. Nella schermata vedrai anche la tua EA ID, che puoi condividere per ricevere richieste. Una volta collegati, sarà sufficiente selezionare l’amico nella lista e invitarlo dalla voce “Gioca con un amico” nelle modalità compatibili.

Come disattivare il crossplay

Se preferisci giocare solo contro utenti della tua stessa piattaforma, puoi disattivare il crossplay. Dal menu principale, clicca sull’icona Impostazioni, poi vai su Impostazioni online > Opzioni matchmaking.

Troverai l’opzione “Cross-play abilitato”: disattivandola, il gioco limiterà le partite solo a utenti della tua stessa piattaforma (Xbox contro Xbox, PS5 contro PS5, ecc.).

Ricorda però che, una volta disattivato il crossplay, non potrai più giocare con amici su piattaforme diverse, anche se li hai già aggiunti tramite EA ID. Per riattivarlo, basta tornare nello stesso menu e abilitarlo di nuovo.

Un’esperienza condivisa, ovunque

EA Sports FC 26 spinge più che mai sulla connessione tra giocatori, permettendo di vivere le modalità più amate, da Ultimate Team ai Clubs, in compagnia, indipendentemente dalla console. Tuttavia, la possibilità di gestire manualmente il crossplay garantisce pieno controllo sull’esperienza online, adattandola ai propri gusti e alle proprie preferenze di matchmaking.

Che tu voglia competere con il tuo migliore amico o costruire una squadra leggendaria con giocatori di tutto il mondo, EA Sports FC 26 rende ogni partita una sfida condivisa, veloce e adrenalinica.

