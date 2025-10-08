EA Sports FC 26: come funziona la nuova simulazione avanzata nella modalità Carriera Allenatore

EA Sports FC 26 - Stadiosport.it

Con EA Sports FC 26, Electronic Arts ha introdotto una delle innovazioni più attese nella modalità Carriera Allenatore: la Simulazione Avanzata. Questa funzione è stata progettata per rendere l’esperienza più completa e realistica, permettendo di osservare l’andamento di più campionati contemporaneamente e offrendo una visione globale del mondo calcistico virtuale.

Che cos’è la Simulazione Avanzata

La Simulazione Avanzata consente di far procedere, oltre al proprio campionato, anche altri tornei nazionali gestiti dal gioco. In questo modo si crea un ambiente più autentico, dove è possibile seguire cosa accade in altri paesi: chi sono i migliori marcatori, quali squadre dominano la stagione e come si evolvono le classifiche internazionali.

Oltre ai risultati delle partite, si possono consultare anche dati statistici dettagliati, come:

Migliori realizzatori

Assist più numerosi

Porte inviolate

Ammonizioni e espulsioni

Medie voto dei giocatori

Questo sistema consente quindi di valutare in modo più preciso i calciatori, osservando il loro rendimento nel tempo e aiutando così nelle scelte di mercato.

Come personalizzare la Simulazione Avanzata

Poiché gestire più tornei richiede più spazio di archiviazione e tempi di caricamento più lunghi, EA Sports FC 26 permette di selezionare fino a cinque campionati aggiuntivi da simulare. Gli altri rimangono attivi nel gioco, ma senza aggiornamenti costanti dei risultati.

Chi desidera una gestione più veloce può limitare il numero dei campionati simulati, ottenendo così tempi di caricamento ridotti e prestazioni più fluide.

La Simulazione Avanzata non modifica direttamente il modo in cui vengono giocate o simulate le partite della propria squadra, ma arricchisce il contorno gestionale della carriera, rendendo l’universo calcistico più coerente e dinamico. È un miglioramento che avvicina il gioco a un vero simulatore di gestione sportiva, dove ogni stagione si intreccia con le altre e dove i risultati degli altri campionati possono influenzare il mercato e le strategie a lungo termine.

