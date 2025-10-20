EA Sports FC 26: Come fare i rasoterra

EA Sports FC 26 - Stadiosport.it

In EA Sports FC 26, il gameplay è stato ulteriormente affinato: controlli più fluidi, dribbling dinamico e modalità come Ultimate Team, Carriera e Club migliorate in vari aspetti. Tuttavia, una delle tecniche più efficaci e amate dai giocatori resta immutata: il tiro rasoterra, un’arma micidiale per superare i portieri nelle situazioni uno contro uno. In questa guida vedremo come eseguirlo alla perfezione, quali varianti esistono e in quali situazioni usarlo per segnare con costanza.

Come eseguire un tiro rasoterra standard

Il tiro rasoterra semplice si effettua caricando un normale tiro e poi premendo rapidamente di nuovo lo stesso tasto.

Xbox: premi B , poi B di nuovo subito dopo.

premi , poi di nuovo subito dopo. PlayStation: premi Cerchio (O), poi di nuovo Cerchio (O) in rapidissima successione.

Il secondo tocco deve essere quasi immediato, quindi serve un po’ di pratica per trovare il giusto tempismo. Il modo migliore per imparare è utilizzare l’Arena di allenamento, accessibile dal menu principale: qui puoi esercitarti senza pressione, provando diverse angolazioni e distanze.

Tiro rasoterra a effetto (Low Driven Finesse Shot)

Se vuoi aggiungere curva e precisione, puoi eseguire un tiro rasoterra a effetto. Questa variante è perfetta quando attacchi dalle fasce e vuoi piazzare il pallone nell’angolo lontano.

Xbox: tieni premuto RB mentre premi B due volte.

tieni premuto mentre premi due volte. PlayStation: tieni premuto R1 mentre premi Cerchio (O) due volte.

Questo tipo di tiro imprime una leggera rotazione alla palla, rendendola più difficile da parare per il portiere. È particolarmente efficace per attaccanti tecnici o ali veloci che si accentrano per calciare.

Tiro rasoterra potente (Low Driven Power Shot)

Per chi preferisce la potenza pura, esiste anche la versione “power shot” del tiro rasoterra.

Xbox: tieni premuti LB + RB mentre premi B due volte.

tieni premuti mentre premi due volte. PlayStation: tieni premuti L1 + R1 mentre premi Cerchio (O) due volte.

In questo caso, la telecamera si avvicina leggermente al giocatore, aumentando la sensazione d’impatto. Il tiro è potentissimo ma richiede precisione assoluta: basta un errore di mira per spedire la palla fuori o contro il portiere. Una volta padroneggiata la combinazione, però, potrai realizzare gol spettacolari anche da fuori area.

Consigli pratici per segnare con costanza

Scegli giocatori con alto valore di tiro e velocità : sono quelli che riescono meglio a eseguire rasoterra precisi e a liberarsi per calciare.

: sono quelli che riescono meglio a eseguire rasoterra precisi e a liberarsi per calciare. Nei uno contro uno centrali , punta a uno dei due angoli bassi : il portiere avrà pochissimo tempo per reagire.

, punta a : il portiere avrà pochissimo tempo per reagire. Dalle fasce , prediligi il tiro a effetto rasoterra verso il palo lontano.

, prediligi il verso il palo lontano. Evita di usare il rasoterra con attaccanti lenti o difensori: difficilmente avranno lo spazio necessario per coordinarsi.

Allena la tecnica in allenamento o nelle amichevoli online: il tempismo è tutto.

Il tiro rasoterra in EA Sports FC 26 rimane uno degli strumenti più efficaci per chi sa leggere le situazioni di gioco e mantenere la calma davanti alla porta. Padroneggiando le sue tre varianti – standard, a effetto e potente – potrai segnare con eleganza e precisione, sfruttando ogni occasione utile.

Allenati, trova il tuo ritmo e vedrai che presto i portieri virtuali non avranno più scampo.

