EA Sports FC 26: come cambiare il nome del tuo club in Ultimate Team

In EA Sports FC 26 Ultimate Team, puoi creare la squadra dei tuoi sogni scegliendo moduli, tattiche, istruzioni personalizzate, giocatori e allenatore. Tuttavia, all’inizio del gioco, il tuo club riceve automaticamente un nome casuale, spesso poco gradevole o senza senso. Fortunatamente, è possibile cambiarlo in pochi passaggi, anche se il gioco non lo spiega chiaramente.
Per modificare il nome della tua squadra, entra nella modalità Ultimate Team e vai nel menu Club. Da qui seleziona Visualizza rosa (View Squad) per vedere la formazione attuale. A questo punto, premi lo stick analogico sinistro (L3) sul controller: si aprirà un piccolo menu laterale con le opzioni di Gestione squadra.
In questo menu troverai varie funzioni, come la gestione delle tattiche, la modifica del modulo, dei numeri di maglia e la possibilità di consultare le statistiche dei giocatori. Tra queste, seleziona Selettore squadra (Squad Selector): apparirà l’elenco di tutte le squadre create all’interno del tuo club.
Ora scegli la squadra a cui vuoi cambiare nome e premi X su Xbox o Quadrato su PlayStation. Si aprirà una finestra di testo in cui potrai digitare il nuovo nome del club. Una volta inserito, premi il tasto Menu su Xbox o Options su PlayStation per salvare la modifica. Ricorda che, se hai più rose attive nel tuo club, dovrai ripetere l’operazione per ognuna.
Attenzione: EA Sports utilizza un sistema di controllo basato sull’intelligenza artificiale per bloccare nomi offensivi o inappropriati. Anche se qualcuno riesce temporaneamente ad aggirarlo con simboli o parole modificate, un controllo successivo o una segnalazione da parte di altri giocatori può portare a sospensioni fino a due settimane dalla modalità Ultimate Team.