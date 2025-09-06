EA Sports FC 26: arriva Zlatan FC, la squadra formata da 11 Ibrahimović

EA Sports FC 26 - Stadiosport.it

Electronic Arts ha deciso di sorprendere i fan di EA Sports FC 26 con una delle aggiunte più eccentriche e divertenti di sempre: nasce Zlatan FC, una squadra composta interamente da 11 Zlatan Ibrahimović. Sì, hai letto bene: in campo, ogni ruolo sarà ricoperto dal fuoriclasse svedese, dal portiere al centravanti. Una trovata che mescola ironia, spettacolo e puro intrattenimento, destinata a conquistare milioni di appassionati.

L’idea prende spunto da una delle dichiarazioni più iconiche di Ibrahimović, quando affermò con la consueta sicurezza di poter giocare in tutti gli undici ruoli. Da semplice battuta a realtà videoludica, grazie a EA Sports FC 26 questo sogno diventa finalmente concreto.

Zlatan FC sarà disponibile nella modalità Calcio d’inizio sin dal lancio ufficiale del gioco, previsto per il 26 settembre 2025, con accesso anticipato dal 19 settembre per chi ha prenotato la Ultimate Edition. La squadra avrà divisa e logo ufficiali, entrambi approvati personalmente da Ibrahimović, che ha collaborato con EA nella definizione dell’identità visiva del club.

E, naturalmente, non poteva mancare la dichiarazione in perfetto stile Zlatan:

“Zlatan non è sorpreso. Zlatan è sempre stato pronto per questo momento. In qualsiasi ruolo metterete Zlatan, avrete sempre il migliore in campo.”

Secondo James Salmon, Senior Director di EA SPORTS FC Franchise Activation, l’inclusione di questa squadra è un omaggio allo status iconico del campione:

“EA Sports FC 26 unisce i club più importanti e le leggende del pianeta, e Zlatan FC meritava di farne parte. Siamo certi che i fan si divertiranno a guidare una squadra in cui il capitano, il portiere e l’attaccante… sono tutti la stessa leggenda.”

L’identità visiva del club riflette perfettamente la filosofia di Ibrahimović: una “Z” dominante e minimalista, simbolo di forza, unicità e individualità, pronta a diventare il nuovo emblema dell’era Zlatan su FC 26.

Per giocare con Zlatan FC sarà sufficiente selezionare la voce “Resto del Mondo” nella modalità Calcio d’inizio e godersi l’esperienza unica di schierare 11 Zlatan contemporaneamente. Una novità che promette di diventare virale, combinando genio, marketing e intrattenimento in perfetto stile EA.