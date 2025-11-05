EA Sports FC 26 aggiorna l’intelligenza artificiale: CPU più reattiva e partite offline più realistiche

EA Sports FC 26 - Stadiosport.it

Se ti è capitato di urlare contro la CPU perché dribblava a vuoto o regalava palloni al portiere, questo aggiornamento fa per te. Con la versione 1.1.3, EA Sports FC 26 introduce una serie di miglioramenti all’intelligenza artificiale pensati per rendere le partite offline, in particolare la Modalità Carriera, più credibili, dinamiche e appaganti.

Secondo la casa di sviluppo, il lavoro nasce dai suggerimenti dei giocatori della Carriera: l’idea è far sì che le squadre controllate dal sistema leggano meglio le situazioni, reagiscano con maggior lucidità e interpretino il gioco con logica calcistica reale, non più con movimenti ripetitivi e prevedibili.

Come cambia il comportamento della CPU in campo

L’aggiornamento interviene su tre aspetti fondamentali del gioco:

• Passaggi più rapidi e intelligenti, con meno errori banali e più ricerca dello spazio utile

• Movimenti più puliti palla al piede, con cambi direzione più comprensibili e meno pause inconcludenti

• Migliore fase difensiva, grazie a letture più rapide e cambi di marcatura più reattivi

Questi interventi agiscono sia nelle impostazioni “realistiche” sia in quelle più competitive, garantendo un avanzamento generale della qualità del gioco offline e richiedendo maggiore attenzione tattica da parte dell’utente.

La Modalità Carriera torna al centro del progetto

Da anni la community chiedeva una CPU meno prevedibile nella Modalità Carriera. Con questo aggiornamento, EA mostra di voler dare nuova dignità al single-player, lavorando su movimenti, letture e occupazioni degli spazi che rendono più difficile trovare automatismi su cui appoggiarsi.

È una scelta che punta a rendere ogni partita meno meccanica e più viva, costringendo il giocatore a variare stile, ritmo e soluzioni offensive.

Correzioni dopo il malcontento della community sullo sprint

L’aggiornamento arriva pochi giorni dopo un altro intervento importante: la reintroduzione dello scatto controllato alla velocità precedente, dopo che una modifica lo aveva rallentato pesantemente, provocando proteste diffuse tra i giocatori più competitivi.

Il ripristino immediato aveva già mostrato una nuova attenzione agli utenti da parte di EA, e questa nuova patch conferma la volontà di intervenire rapidamente sulle aree più discusse del gioco.

Cosa aspettarsi nei prossimi aggiornamenti

La casa produttrice ha dichiarato che continuerà a monitorare le opinioni dei giocatori e non esclude ulteriori modifiche nel corso della stagione. Dopo due interventi consecutivi su aspetti chiave del gameplay, l’impressione è che quest’anno la volontà sia quella di perfezionare costantemente il gioco senza aspettare aggiornamenti monumentali.

Per ora, i giocatori della Modalità Carriera possono finalmente ritenersi protagonisti di un’attenzione che, negli anni più recenti, era stata riservata quasi esclusivamente all’esperienza online.

Riassunto delle novità principali

• CPU più rapida e precisa nel far girare il pallone

• Movimenti più puliti e meno dribbling statici

• Maggiore prontezza difensiva e cambi marcatura migliorati

• Miglioramenti attivi sia nelle impostazioni realistiche sia in quelle competitive

• Benefici principali per la Modalità Carriera e il gioco offline

Un passo deciso verso un’esperienza calcistica più autentica, dove anche contro la CPU serve pensare, adattarsi e giocare davvero a calcio.

